Črnogorci pahnili nebogljeno Krko na rob prepada

Olimpija v ponedeljek prori Crveni zvezdi

25. februar 2017 ob 19:17,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 20:44

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so v neposrednem dvoboju v boju za obstanek v Ligi ABA v Novem mestu izgubilli proti Mornarju z 72:63. To je prva gostujoča zmaga Črnogorcev v tem tekmovanju.

Novomeščani so s še eno bledo predstavo pokazali, zakaj so prikovani na dno razpredelnice in da se bodo le stežka rešili izpada. Če je še na začetku tretje četrtine kazalo, da se bo Krka po vodstvu z devetimi točkami izvlekla, je nadaljevanje pokazalo realno stanje.

Črnogorci so pritisnili v obrambi in Novomeščani so dobesedno razpadli. V napadu so bili popolnoma brez ideje, v obrambi pa so se gosti sprehajali do obroča. Ko jim je stekel še met, je bila Krka nebogljena. Mornar je naredil delni izid 28:8 in pred zadnjo četrtino vodil s 47:36. Črnogorci, ki so povedli za 16, so srečanje brez težav pripeljali do konca.

Mornar ima zdaj zmago več od Krke, ki je na zadnjem mestu izenačena z Zadrom. Črnogorci so od Novomeščanov boljši v medsebojnih tekmah, saj so zmagali tudi na prvem obračunu.

KRKA - MORNAR

63:72 (11:12, 13:7, 12:28, 27:25)

Curry 13, Čebular 11, Dimec, Eliott in Luković po 8; Waller 21, Ellis 11.



Ob 21.00:

BUDUĆNOST - FMP ŽELEZNIK



Nedelja ob 21.00:

MEGA LEKS - PARTIZAN

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - UNION OLIMPIJA

Ob 21.00:

MZT SKOPJE - IGOKEA

Sreda ob 18.00:

ZADAR - CIBONA



CEDEVITA - KARPOŠ SOKOLI

81:77 (14:20, 22:19, 25:20, 20:18)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 23 22 1 +419 45 CEDEVITA 24 18 6 +201 42 BUDUĆNOST 23 16 7 +144 39 PARTIZAN 23 17 6 +118 40 CIBONA 23 11 12 -4 34 FMP ŽELEZNIK 23 10 13 -42 33 IGOKEA 23 11 12 -70 34 UNION OLIMPIJA 23 10 13 -51 33 KARPOŠ SOKOLI 24 9 15 -138 33 MORNAR 24 8 16 -22 32 MEGA LEKS 23 9 14 -25 32 MZT SKOPJE 23 8 15 -101 31 KRKA 24 7 17 -218 31 ZADAR 23 7 16 -211 30

R. K.