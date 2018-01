Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 17 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je v zmagovitem nizu Miamija dosegel v povprečju 21,2 točke. Foto: Reuters Kevina Duranta so navijači nagradili s stoječimi ovacijami, a so dvorano na koncu zapuščali razočarani. Foto: Reuters Sorodne novice Dragić v glavni vlogi obračuna visoke napetosti v Torontu Dodaj v

Dragić spet prvi strelec na Miamijevem medenem mesecu

Kevin Durant drugi najmlajši do mejnika 20.000 točk

11. januar 2018 ob 07:58,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 08:13

Indianapolis - MMC RTV SLO

Niti težka tekma v Torontu niti selitev v Indianapolis nista prišla do živega utrujenim košarkarjem Miamija, ki so z le osmimi igralci premagali Indiano s 114:106 in slavili šestič zapored.

Tako kot v Torontu sta bila v ospredju Wayne Ellington in Goran Dragić. Prvi je zadel ključno trojko 25 sekund pred koncem, slovenski organizator igre pa je bil z 20 točkami spet prvi strelec Vročice, ki je četrtič zapored dobila tesno končnico. Dragić je iz igre metal 8/16, izza črte 1/4. Zbral je še 9 podaj in 3 skoke.

Goran Dragić je bil zaradi incidenta z branilcem DeMarjem DeRozanom po koncu tekme v Torontu kaznovan z 10.000 dolarji. Branilec Raptorsov bo moral odšteti 25.000 dolarjev.



Na enomestnem številu doseženih točk je izmed osmerice ostal le Derrick Jones jr. Hassan Whiteside je vknjižil 16 točk in 15 skokov, rezervisti Bam Adebayo, Tyler Johnson in Ellington so vsi prispevali po 15 točk. Rotacija Miamija je ostala krajša še za enega igralca, saj je bil za eno tekmo suspendiran James Johnson, ki je bil prejšnji večer v Torontu udeležen v incidentu s Sergeom Ibako. Tako je bil trener Erik Spoelstra prisiljen aktivirati Tylerja Johnsona, ki še ni okreval po poškodbi rame. Vsi rezervisti so bili na parketu več kot 30 minut.

"Nobena zmaga ni bila lahka, toda prav to pove, iz kakšnega testa smo. Vsak večer garamo za vse in to se nam obrestuje," je povedal Josh Richardson (14 točk), ki je trojke metal 3/4. Pri Indiani je bil s 26 točkami najučinkovitejši Victor Oladipo.

Januar je očitno mesec, v katerem Miami blesti. Upoštevajoč lanski januar je Vročica v nizu 13 zmag. Miami bo naslednjo tekmo igral v noči na ponedeljek z Milwaukeejem, nato pa sledi serija petih gostovanj.

Mejnik Duranta v visokem porazu Golden Stata

Kevin Durant je pri 29 letih in 104 dneh postal drugi najmlajši igralec, ki je dosegel 20.000 točk. Za to je potreboval 737 tekem, LeBron James je ta mejnik dosegel na 725. tekmi. Durant je proti LA Clippersom dosegel 40 točk, a je bil na drugi strani še bolj razpoložen Lou Williams, ki je s 50 točkami postavil rekord kariere. 27 točk je vknjižil v tretji četrtini. LA Clippersi so v Oaklandu slavili s 125:106, kar je njihova prva zmaga nad Golden Statom po več kot treh letih. Bojevniki so igrali brez Stepha Curryja, ki si je na treningu pred tekmo zvil gleženj, in Klaya Thompsona.

INDIANA - MIAMI 106:114

Oladipo 26, Sabonis 18; Dragić 20 (met: 8/16), 3 skoki in 9 podaj, Whiteside 16 in 15 skokov, Adebayo, T. Johnson in Ellington po 15.



GOLDEN STATE - LA CLIPPERS 106:125

Durant 40 (met iz igre: 14/18) in Pachulia 12, Curry in Thompson nista igrala; L. Williams 50 (met za 3 točke: 8/16), Wallace 22, Harrell 14, C. J. Williams 12.

CHARLOTTE - DALLAS 111:115

Walker 41, Howard 15 in 12 skokov; Barnes 25 in 11 skokov, Ferrell 22.

WASHINGTON - UTAH 104:107

Wall 35, 11 podaj, Beal 23; Rubio 21, Udoh, Mitchell in Johnson po 16.

BROOKLYN - DETROIT 80:114

Crabbe 20, Hollis Jefferson 15; Harris in Drummond (20 skokov) po 22.

NEW YORK - CHICAGO * 119:122

Beasley 26, 12 skokov, Porzingis 24; Markkanen 33, 10 skokov, Valentine in Lopez po 20.

HOUSTON - PORTLAND 121:112

Paul 37 in 11 podaj, Gordon 30; Lillard 29, McCollum 24.

MEMPHIS - NEW ORLEANS 105:102

Evans 28, Gasol 21 in 10 skokov; Cousins 29, Moore 16.

MILWAUKEE - ORLANDO 110:103

Antetokounmpo 26, Middleton 22; Fournier 21, Biyombo 14.

MINNESOTA - OKLAHOMA CITY 104:88

Butler 26, Wiggins 19, Towns 18 in 12 skokov; Westbrook 38, 10 skokov, Anthony 15.

DENVER - ATLANTA 97:110

Harris 25, Barton 15; Schröder 19, 10 podaj, Prince 16.

* - po dveh podaljških



Tekme 11. januarja:

PHILADELPHIA - BOSTON

TORONTO - CLEVELAND

SACRAMENTO - LA CLIPPERS

LA LAKERS - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 43 33 10 76,7 TORONTO RAPTORS 39 28 11 71,8 CLEVELAND CAVALIERS 40 26 14 65,0 MIAMI HEAT 41 24 17 58,5 WASHINGTON WIZARDS 41 23 18 56,1 MILWAUKEE BUCKS 40 22 18 55,0 DETROIT PISTONS 40 22 18 55,0 INDIANA PACERS 41 21 20 51,2 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 38 19 19 50,0 NEW YORK KNICKS 41 19 22 46,3 CHARLOTTE HORNETS 39 15 24 38,5 BROOKLYN NETS 41 15 26 36,6 CHICAGO BULLS 42 15 27 35,7 ORLANDO MAGIC 42 12 30 28,6 ATLANTA HAWKS 41 11 30 26,8 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 42 33 9 78,6 HOUSTON ROCKETS 40 29 11 72,5 SAN ANTONIO SPURS 42 28 14 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 43 27 16 62,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 41 22 19 53,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 42 22 20 52,4 DENVER NUGGETS 41 21 20 51,2 NEW ORLEANS PELICANS 40 20 20 50,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 40 19 21 47,5 UTAH JAZZ 41 17 24 41,5 PHOENIX SUNS 42 16 26 38,1 DALLAS MAVERICKS 43 15 28 34,9 MEMPHIS GRIZZLIES 40 13 27 32,5 LOS ANGELES LAKERS 40 13 27 32,5 SACRAMENTO KINGS 40 13 27 32,5

R. K.