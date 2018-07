Že v prvem krogu ponovitev finala - Petrol Olimpija proti Krki

Prvi krog bo na sporedu 13. oktobra

31. julij 2018 ob 19:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že uvodni krog državnega prvenstva v košarki bo postregel s košarkarsko poslastico – pomerila se bosta lanska finalista Petrol Olimpija in Krka.

Veliki slovenski košarkarski derbi med Ljubljančani in Novomeščani bo 13. oktobra v Novem mestu, že na začetku se obeta zanimiv obračun.

Ljubljančani in Novomeščani so preteklo sezono krojili vrh Lige Nova KBM in se na koncu tudi pomerili v velikem finalu – zmaji so s 3:2 v zmagah ugnali Krko.

13. oktobra bodo na sporedu tudi preostale tekme 1. kroga. Pari so: Helios Suns - Ilirija, Hopsi Polzela - Zlatorog, Šentjur - Rogaška in Sixt Primorska - Šenčur Gorenjska gradbena družba.

V prvem delu prvenstva se bo deset moštev pomerilo v dvokrožnem sistemu, v Ligo za prvaka pa bo napredovalo šest najboljših ekip. Končnico bo začelo osem moštev, šestim moštvom iz Lige za prvaka se bosta pridružili dve ekipi iz Lige za obstanek. Drugi del tekmovanja se bo začel marca, končnica pa aprila. Finalni niz, ki se bo igral na tri dobljene tekme, bo potekal v maju.

DRŽAVNO PRVENSTVO

LIGA NOVA KBM, 1. krog



Sobota, 13. oktober:

HELIOS SUNS - ILIRIJA



KRKA - PETROL OLIMPIJA



HOPSI POLZELA - ZLATOROG



ŠENTJUR - ROGAŠKA



SIXT PRIMORSKA - ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA

D. S.