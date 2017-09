Košarkarji Slovenije ob 20.30 v boj za zgodovinski finale

Dvoboj reprezentanc, ki sta na 40. EP-ju še neporaženi

14. september 2017 ob 15:52

Carigrad - MMC RTV SLO

Vse je v pričakovanju polfinalne tekme evropskega prvenstva. Košarkarji Slovenije bodo (ob 20.30) igrali s Španijo, v zadnjem desetletju nespornim gospodarjem evropskih parketov.

A Goran Dragić in druščina se na to ne ozirajo. Predvsem Dragić je izjemno motiviran, da reprezentančno kariero konča z medaljo, o kateri že vse od osamosvojitve sanjajo slovenski športni navdušenci. Kdaj, če ne zdaj! Igre slovenske reprezentance so na letošnjem prvenstvu izjemne, poraza Slovenija še ne pozna, a isto velja za Španijo, ki je tekmece do zdaj mlela s še večjo razliko.

Finale pred finalom, torej. Španija je favorit, ni pa to več tista nepremagljiva reprezentanca izpred nekaj let. Slovenija bo imela na tribunah bučnejšo podporo, v dvorani bo tisoč navijačev.



Zmagovalec dvoboja bo v nedeljo igral za zlato medaljo proti zmagovalcu drugega polfinala med Rusijo in Srbijo. Poraženca čaka boj za bronasto medaljo.

EP v košarki, polfinale, Carigrad, danes ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA



Petek ob 20.30:

RUSIJA - SRBIJA

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo.

T. O.