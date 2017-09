Dončić: Pokazali smo, česa smo sposobni in kar kažemo že ves turnir

Kokoškov se je počutil kot v končnici NBA-ja

13. september 2017 ob 00:47

Carigrad - MMC RTV SLO

12. septembra, natanko dve leti potem, ko je Latvija končala pot Slovenije na EuroBasketu v Lillu, se je vrsta Igorja Kokoškova oddolžila za tisti poraz in to v višji fazi, v četrtfinalu (103:97).

Slovenija, ki je šestič igrala v četrtfinalu, se je drugič prebila med štiri na stari celini, v polfinalu pa jo v dvoboju edinih dveh neporaženih ekip na tem prvenstvu čaka prvi favorit turnirja Španija, ki tudi brani naslov.

"Vedeli smo, da bi ta tekma lahko bila zadnja. Tu ni prostora za napake in razumljivo je bilo prisotne veliko napetosti, saj so vključene emocije. Dogovorili smo se, da damo vse od sebe in da moramo biti pripravljeni na terenu pustiti srce. Težko se je bilo pripraviti na to tekmo. Bila je ista, a s trenerskega vidika zelo težka zaradi njihove vsestranskosti in vsestranskosti Porzingisa. Gre za unikatnega igralca, ki veliko pomeni tudi v Ligi NBA. Z 221 centimetri meče trojke, prodira, igra s hrbtom … Za katero koli ekipo na kateri koli ravni je bil to težak dvoboj. Latvija ima odlične strelce z zunanjih položajev, ki so zelo samozavesti. Nadigrali so Črno goro, kar nam je psihološko morda pomagalo. Osredotočeni smo bili na zmago. Prvo četrtino odigrali zelo dobro, potem pa smo bili zelo slabi v drugi. Zbrali smo se, stopili skupaj in v tretji četrtini naredili serijo. Ni bilo pomembno, kdo je bil na parketu, vsi so imeli ves čas podporo s klopi in dihali so eden z drugim. To je velika zmaga in čestitke fantom, ki nosijo glavne zasluge," je dejal Kokoškov, ki na slovenski klopi na 13 uradnih tekmah sploh še ni izgubil.

Kokoškov se je počutil kot v končnici NBA-ja

Izvrsten je bil začetek dvoboja, ko je šlo Slovencev vse kot po maslu. Prvih deset minut so po zaslugi razpoloženegaa in učinkovitega napada dobili s 34:23. Na krilih izjemnega Gorana Dragića, ki je dal v tem delu igre 13 točk, je Slovenija naredila serijo 20:2 in zagospodarila na terenu. Toda v drugi četrtini se je plošča obrnila, ko se je razigral Kristaps Porzingis, ki ga je sicer korektno pokrival Anthony Randolph.

Odlični latvijski košarkar je dal v drugih desetih minutah deset točk in poskrbel, da je Latvija izničila zaostanek ter prešla v vodstvo (51:55). "Padli smo. Porzingis je izvrsten igralec. Dali so ga nazaj v igro. Potem smo imeli nekoliko slabši napad, ko sta bila Randolph na pet in Murić na štiri, saj igramo drugačen koncept in s klasičnim centrom. Malce smo se tudi utrudili, s klopi ni bilo prave pomoči, dali so nekaj lahkih košev, odprl se jim je met za tri, mi pa v napadu nismo našli ritma. Latvija je res neugodna ekipa za pripravo in glede na situacijo na terenu je bilo treba odreagirati. Počutil sem se, kot da igramo v končnici NBA-ja, ko tekma temelji na rotaciji."

Med polčasom sta motivacijska govora imela najizkušenejša v moštvu Dragić, ki je prispeval 26 točk, dal osem podaj in ujel še šest odbitih žog, ter Gašper Vidmar. Sledil je izvrsten odgovor, ko je Slovenija v tretji četrtini znova povedla z dvomestno razliko, toda Latvija se je vrnila in šest minut pred koncem prišla na -2, pred zadnjima minutama pa je bil zaostanek le še točka.

V ključnih trenutkih so slovenski košarkarji ohranili mirno kri na črti prostih metov, neverjetno zrelost in vso svojo genialnost pa je v zadnji četrtini pokazal Luka Dončić, ki je v zadnjih 21 sekundah zadel vse štiri proste mete. "Ključno je, da si v zadnjih trenutkih miren. To je najbolje in moraš igrati brez panike. Tako sem odigral, kot je tudi Prepelič, ki je dal zadnja dva prosta na tekmi," je povedal Dončić, ki je prispeval 27 točk, ob tem pa ujel še devet odbitih žog.

Dončić: Nobenega se ne bojimo

To je največji točkovni izkupiček 18-letnika na tekmah evropskega prvenstva, od najstnikov pa je bil do zdaj uspešnejši le legendarni Arvydas Sabonis, ki jih je z 19 leti dal na eni tekmi 28. "Tekma je bila do konca zelo napeta in vseh 40 minut smo se morali boriti po najboljših močeh. Za gledalce, ki so lahko uživali v taki tekmi, je bil to zagotovo odličen dvoboj. Na koncu smo pokazali, česa smo zmnoži, in že cel turnir kažemo, kaj lahko naredimo. Zdaj pa samo naprej. Nobenega se ne bojimo. Vemo, kakšna ekipa je Španija in morali bomo odigrati zares dobro, da jih premagamo," je dejal košarkarski čudežni deček in o "nori" trojki od table ob izteku napada slabih pet minut pred koncem dodal: "Sreča, da je šla notri. Zanimiva trojka, je bila pa zelo pomembna."

Po velikem uspehu se misli počasi usmerjajo že proti četrtkovemu polfinalu. "Na tej ravni motivacijski govori niso potrebni. Igralci se morajo obremenjevati s čim manj stvarmi. Ne smejo se obremenjevati, kaj pomeni zmaga, kaj prinaša poraz … Osredotočeni morajo biti na majhne stvari in na primer na poročilo skavtinga. Moramo izvajati tisto, kar se dogovorimo in kako pripravimo načrt za tekmo. Psihološko moramo biti osredotočeni le na košarko, vse ostalo pa odmisliti in pustiti izven terena. Igralci vedo, kje so in kaj to pomeni," je zaključil Kokoškov, ki si bo, kot je dejal, po tekmi privoščil Gatorade z okusom pomaranče.

Iz Carigrada

Tilen Jamnik