Marc Gasol: Igramo za Paua in Navarra, ki ju občudujemo

Pau: V četrtfinalu je Marc igral izjemno

14. september 2017 ob 08:45

Carigrad - MMC RTV SLO

Pau Gasol je že zdaj eden največjih evropskih košarkarjev vseh časov, v četrtfinalu EuroBasketa pa je navdušil njegov mlajši brat Marc, ki je blestel ob zmagi nad Nemčijo.

Zvezdniška bratska naveza bo v polfinalu predstavljala glavno nevarnost za slovenski koš. 37-letni Pau ima priložnost, da se z morebitno zlato medaljo na drugem mestu najuspešnejših posameznikov evropskih prvenstev izenači z najboljšim košarkarjem stare celine v prejšnjem stoletju Sergejem Belovom iz Sovjetske zveze. Uspešnejši je le rojak slednjega Genadij Volnov. Izkušeni Barcelončan, ki je letos postal tudi najboljši strelec EuroBasketov vseh časov, potem ko je na vrhu prehitel Francoza Tonyja Parkerja, ima v svoji vitrini že tri zlate kolajne, dve srebrni in eno bronasto. Ob tem je bil že dvakrat izbran za najkoristnejšega posameznika turnirja, trikrat pa je bil najboljši strelec.

Tudi letos je Pau, ki v povprečju dosega dobrih 16 točk na tekmo, prvi strelec Španije, z bratom Marcom pa tvori udarno navezo aktualnih prvakov. Pet let mlajši Marc je izvrstno odigral četrtfinalni dvoboj, ko je k zmagi nad Nemčijo prispeval 28 točk, hkrati pa je ujel še deset odbitih žog. "Odigrali smo dobro tekmo. Nemci niso popuščali, bili so agresivni in polnili so prostor pod obročem. Bili smo konstantni in disciplinirani v obrambi. Igrali smo dokaj hitro. Odločilna je bila obramba, da smo lahko tekli. Zadeli smo nekaj metov, v tretji četrtini prevzeli pobudo in naredili razliko, ki smo jo uspeli zadržati," je povedal Marc Gasol.

32-letni Katalonec je bil izvrsten v tretji četrtini, ko je dosegel 12 točk zapored, zadeval mete za tri točke in praktično sam priboril odločilno prednost. Skupno je v tem delu tekme vpisal 18 točk, pred tem pa jih je na turnirju dajal dobrih devet na srečanje. "Res izjemna tekma mojega brata. Marc je naredil nekaj velikih potez in zadel številne težke mete. Tudi defenzivno je bil dober. Generalno smo dobro opravili svoje delo. Rastemo iz tekme v tekmo in tako tudi mora biti. Moramo napredovati. Zdaj so odločilne tekme, ko moraš biti dober v obrambi. Tako si lahko v igri, tudi če ti met ne steče. Odigrali smo dobro tekmo, vsi pa vemo, kako težko je dobiti četrtfinalno tekmo," je brata pohvalil Pau.

"Že pred Carigradom je bil Marc naš najbolj obremenjen igralec, saj sem ga veliko uporabljal. Njegova vloga je izredno pomembna. Je pa res, da je tudi taka, da ne more igrati več kot 25 minut, saj potroši v igri preveč moči. Ključno je, da je tudi Rubio v igri, saj je on naš najboljši obrambni igralec," je dodal španski selektor Sergio Scariolo, ki tekme začenja z obema Gasoloma v peterki. Pau in Marc sta najboljša španska strelca, najučinkovitejša posameznika, prva skakalca in blokerja. Težko je igrati proti njima, saj sta visoka 213 in 216 centimetrov, za svojo višino pa sta dovolj gibljiva, imata dober pregled nad igro in znata zadeti tudi z razdalje.

Težko si predstavlja ekipo brez Paua in Navarra

Pau je v karieri praktično osvojil že vse. Ob vseh reprezentančnih uspehih, ko je bil tudi MVP svetovnega prvenstva leta 2006, ko je bila Španija zlata, ima tudi dva prstana iz Lige NBA. Marc, ki je do zdaj na evropskih prvenstvih osvojil dve zlati kolajni in po eno srebro ter bron, je pri številnih reprezentančnih uspehih sodeloval s Pauom, v NBA-ju pa prstan še išče, toda tudi on ima sicer za sabo bogato kariero, saj je bil na primer leta 2013 celo najboljši obrambni igralec lige, pred dvema letoma pa je bil izbran v najboljšo peterko sezone.

A v reprezentanci je prva violina Pau, ki že več kot 15 let žanje velike uspehe, v večini v navezi s svojim dobrim prijateljem in reprezentančnim kapetanom Juanom Carlosom Navarrom. "Naš cilj je jasno obramba naslova. Igramo eden za drugega. Še bolj kot zase, si uspeha želimo za Paua in Juana Carlosa, ki sta skoraj 20 let že v reprezentanci. Vsi ju tako močno občudujemo in spoštujemo. Zaradi njiju želimo dobro igrati. Vesel sem, da nam gre dobro," je povedal Marc, ob govoricah, da Pau in La Bomba zadnjič igrata za reprezentanco pa je dodal: "Težko verjamem. Zdi se mi, da reprezentanca kar ne obstaja brez njiju. Zame košarka in izbrana vrsta pomeni biti ob Navarru. Tako je, odkar je bil Pau star 17 in sem treniral z njima. 20 let je minilo in Juan Carlos je še vedno pošten, iskren in vedno na prvo mesto postavlja ekipa. Malo ljudi je tako posebnih, kot je on."

Iz Carigrada

Tilen Jamnik