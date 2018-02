ESPN postavil Dončića na prvo mesto za NBA-jev nabor

Pohvala za pohvalo za slovenskega košarkarja

21. februar 2018 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kar počne Luka Dončić, je brez primere v Evropi in širše, so bili pri priznani ameriški športni mreži ESPN polni hvale na račun slovenskega košarkarskega bisera, po njihovem mnenju bi prav on moral biti številka ena na naboru za Ligo NBA.

Luka Dončić, DeAndre Ayton, Mohamed Bamba ... Tako je videti ESPN-jeva trenutna napoved, kako bi lahko bila videti razporeditev igralcev na naboru, sam vrh pa je pripadel Dončiću.

Prvič do zdaj pri tovrstnih predvidevanjih je prehitel veliko odkritje študentskega tekmovanja NCAA DeAndreja Aytona in Traeja Younga, ki ga ameriški mediji opisujejo kot naslednika Stephena Curryja.

Nekdanji univerzitetni košarkarski trener in košarkarski komentator Fran Fraschilla je za ESPN pojasnil, zakaj je Luka zasedel sam vrh. Povedal je, da je v Evroligi začel igrati, ko je imel vsega 16 let, in da tam tudi blesti v dresu Real Madrida: "Kar počne v drugem najbolj kakovostnem klubskem košarkarskem tekmovanju na svetu, je brez primere med evropskimi košarkarji. Dodal je, da niti Latvijec Kristaps Porzingis, Grk Giannis Antetokunmpa in Nemec Dirk Nowitzki in drugi niso delali tega, kar počne on, preden so prišli v NBA.

Dončić kombinacija Haywarda in Ginobilija

In na koga ga Luka spominja? Najboljša primerjava, ki jo je našel, je ta, da je, ker ni najboljši atlet, kombinacija Gordona Haywarda in Manuja Ginobilija: "Ima atletske sposobnosti kot Gordon, kar je očitno dovolj, da si zvezda v NBA-ju, ima pa miselnost Ginobilija za igro, kar je velik kompliment, ki ga lahko nekomu daš."

Pred časom je Dončića pohvalil tudi legendarni trener, Dušan Ivković: "Dončić je fenomen. Dražen je igral na položaju enke, Toni Kukoč na položaju od 1 do 4. Menim, da nihče izmed njiju pri 18 letih ni igral tako zrelo, kot zdaj igra Dončić."

Dončić, ki bo konec meseca dopolnil 19 let, ima trenutno povprečje v vseh tekmovanjih 13,9 točke (indeks 19,5, 24 minut), v tej sezoni Evrolige pa 17,9 točke in statistični indeks 24,3 (26 minut).