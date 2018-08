Era 'La Bombe' končana – slovo legendarnega Navarra

S Španijo in Barco osvojil skoraj vse ekipne in individualne nagrade

17. avgust 2018 ob 15:01

Barcelona - MMC RTV SLO

Eden najboljših španskih košarkarjev, Juan Carlos Navarro, je zaključil izjemno bogato kariero. 38-letni ostrostrelec je 20 let igral za Barcelono in bil dolga leta nosilec izbrane vrste.

La Bomba bo še naprej deloval v klubu, za katerega je debitiral leta 1997, ko je bil star le 17 let, so sporočili iz katalonskega velikana. Dodali so, da je najpomembnejši in najuspešnejši posameznik v zgodovini Barce. V 20 letih je osvojil 35 lovorik. Med drugim je z Barcelono osemkrat postal španski prvak, dvakrat pa je osvojil Evroligo. Leta 2010, ko je Barca z Jako Lakovičem in Erazmom Lorbkom stopila na evropski vrh v Parizu, je bil Navarro MVP Final Foura, sezono pred tem pa je bil najkoristnejši posameznik rednega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Ob tem je bil petkrat tudi izbran v prvo peterko Evrolige.

Skupaj z vrstnikom in dobrim prijateljem Pauom Gasolom sta zaznamovala zadnji dve desetletji reprezentančne košarke in poskrbela, da je Španija več kot desetletje dominirala na evropskih parketih. Naveza dveh katalonskih velemojstrov, ki je blestela že v mlajših kategorijah, ko je tudi osvojila naslov svetovnega prvaka, je izbrano vrsto skupaj vodila do dveh naslovov evropskega prvaka, leta 2006 pa celo do naslova svetovnega prvaka. La Bomba, ki je s Španijo osvojil deset medalj, je bil leta 2011 v Litvi izbran za MVP EuroBasketa. Dvakrat je bil imenovan tudi v najboljšo peterko evropskega prvenstva.

193 centimetrov visoki branilec, ki je navduševal z meti z razdalje in prodori, ko je zaključeval s t. i. "floaterji", se je preizkusil tudi v Ligi NBA, kjer je eno sezono odigral v dresu Memphisa. V povprečju je tedaj dosegal slabih 11 točk na tekmo in bil izbran v drugo peterko novincev. Nato se je vrnil v Barcelono, v dresu katere je na kar 303 tekmah Evrolige v povprečju dajal dobrih 12 točk na srečanje. Je košarkar, ki je v tem tekmovanju odigral največ tekem, dosegel največje število točk, zadel največ trojk in največkrat sezono končal v idealni peterki lige. Brez dvoma sodi med najboljše evropske branilce vseh časov in je eden izmed košarkarjev, ki so v zadnjih 20 letih pustili največji pečat.

Tilen Jamnik