Evropskega prvenstva v košarki ne bo v Sloveniji

Letos bo EP na Češkem

2. marec 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Košarkarski zvezi Slovenije so se odločili, da ne bodo vložili kanidature za organizacijo evropskega prvenstva za ženske leta 2019, ki so ga nameravali prirediti skupaj s Srbijo.

"Kandidature smo se na KZS-ju lotili z veliko mero odgovornosti ter s ciljem in željo po nadaljnji popularizaciji ženske košarke v Sloveniji. Vsi deležniki, na čelu z Vlado Republike Slovenije, so bili pri pripravi te kandidature in pri sprejemanju odločitev zelo korektni in razumevajoči. Med podrobno pripravo za vložitev kandidature se je pojavilo preveč odprtih vprašanj in tveganj, ki jih Košarkarska zveza Slovenije ni mogla sprejeti, če bi želela zagotoviti brezhibno organizacijo prvenstva na pričakovano visokem nivoju," so zapisali v izjavi za javnost pri KZS-ju.

Letošnje evropsko prvenstvo bo od 16. do 25. junija na Češkem. Na njem bo prvič v zgodovini nastopila tudi slovenska reprezentanca.

R. K.