Houston po dveh podaljških končal niz petih porazov

Zmaga Dallasa v Oklahomi

1. januar 2018 ob 05:35

Houston - MMC RTV SLO

Košarkarji Houstona so v izjemno napeti tekmi strli LA Lakerse s 148:142 po dveh podaljških in s tem končali niz petih zaporednih porazov.

Jezerniki so pred enajstimi dnevi senzacionalno zmagali v Toyota Centru (116:122) in tudi tokrat so bili zelo blizu. Sredi tretje četrtine so vodili z 88:71. V odločilnih trenutkih se je znova izkazalo, da mladi košarkarji nimajo dovolj izkušenj.

Najboljši strelec Lige NBA James Harden je dosegel 40 točk, a se je poškodoval pri prodoru 44 sekund pred koncem rednega dela. Odšepal je s parketa in se ni več vrnil, podrobni pregledi bodo pokazali, kako resna je poškodoba leve stegenske mišice. V podaljšku je igro Rocketsov dirigiral Chris Paul, ki je 15 izmed 28 točk dosegel v dodatnih desetih minutah.

Lakersi, ki so izgubili že šestič zapored in so na zadnjem mestu zahodne konference, so znova dokazali, da najbolje igrajo prav proti favoritom Lige NBA. Že proti Golden Statu so dvakrat izsilili podaljšek. Igra Houstona, ki ne temelji na obrambi (trener Mike D'Antoni je vedno stavil na hitro igro s številnimi meti za tri točke), jim zelo leži. Luke Walton ni mogel računati na Lonza Balla, Brooka Lopeza in Kentaviusa Caldwell Popa, blestel pa je Julius Randle z 29 točkami in 15 skoki (največ v tej sezoni).

Rakete so bile večji del tekme v zaostanku. Gerald Green je zadel trojko 17 sekund pred koncem rednega dela za 122:122. Kyle Kuzma nato ni bil natančen izza črte in na vrsti je bil prvi podaljšek.

Paul je štiri sekunde pred koncem prvega podaljška zagotovil gostiteljem vodstvo s 133:131, a je Brandon Ingram z dvema prostima metoma izenačil. Paul je prišel do odprtega meta z devetih metrov ob sireni, a ni zadel.

Tudi v drugem podaljšku so Lakersi vodili, razigral se je Tyler Ennis. V zadnji minuti je Paul zadel šest prostih metov in v prodoru našel P. J. Tuckerja, ki je položil žogo skozi obroč za 144:142, nato pa še blokiral met Kuzme tik pred koncem.

Novinec Smith pokopal Oklahomo

Oklahoma je izgubila proti Dallasu s 113:116. Mavericksi, ki so zelo slabo začeli sezono, so se veselili četrte zaporedne zmage v gosteh. Gostiteljem ni pomagal 12. trojni dvojček Russella Westbrooka v letošnji sezoni (38 točk, 15 skokov in 11 podaj).

V končnici je odločil sijajni novinec Dennis Smith Jr., ki je najprej pol minute pred koncem s polaganjem povišal prednost Dallasa na 110:113, nato pa je zadel še tri proste mete. Četrtega je zgrešil in Oklahoma je imela napad za izenačenje. Westbrook ni zadel trojke, ki bi pomenila podaljšek.

"Smith je bil zares izjemen. V končnici se je izkazal s ključnimi koši in prostimi meti. Med minutami odmora je spodbujal soigralce, na tej tekmi je bil pravi vodja ekipe," je novinca pohvalil trener Rick Carlisle, ki je leta 2011 z Dallasom osvojil naslov prvaka v Ligi NBA.

Oklahoma se je prebudila decembra, ko je dobila enajst izmed 14 tekem, a sledila sta domača poraza proti Milwaukeeju in Dallasu.

Tekme 31. decembra:

WASHINGTON - CHICAGO 114:110

Beal 39 (16/29 iz igre, 7/13 za tri), 9 skokov in 9 podaj, Wall 21, Scott 17, Oubre 12; Mirotić 21, Dunn 19, Lopez 16.

INDIANA - MINNESOTA 90:107

J. Young 20, Bogdanović 13; Butler 26, Towns 18 in 14 skokov, Gibson 17.

BOSTON - BROOKLYN 108:105

Irving 28, Morris 15, Rozier 14; Hollis Jefferson 22 in 12 skokov, LeVert 16.

HOUSTON - LA LAKERS ** 148:142

Harden 40 (prosti meti 17/21) in 11 podaj, Paul 28 in 10 podaj, Ariza 26 (6/10 za tri); Randle 29 in 15 skokov, Hart 26, Kuzma 23.

** - po dveh podaljških

LA CLIPPERS - CHARLOTTE 106:98

Williams 40, Griffin 25; Walker 30, Kaminsky 16.

OKLAHOMA CITY - DALLAS 113:116

Westbrook 38 (17/28 iz igre), 15 skokov in 11 podaj, George 25, Anthony 21; Barnes 24, Smith 19, Nowitzki 13.

SACRAMENTO - MEMPHIS 96:114

Cauley Stein 21, Hield 15; Evans 26, Martin 11.

PHOENIX - PHILADELPHIA 110:123

Booker 32, Warren 28; Šarić 27, Embiid in Redick po 22.

Tekme 1. januarja:

BROOKLYN - ORLANDO

TORONTO - MILWAUKEE

CHICAGO - PORTLAND

MINNESOTA - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA: BOSTON CELTICS 39 29 10 74,4 TORONTO RAPTORS 34 24 10 70,6 CLEVELAND CAVALIERS 36 24 12 66,7 DETROIT PISTONS 35 20 15 57,1 MILWAUKEE BUCKS 34 19 15 55,9 WASHINGTON WIZARDS 37 21 16 56,8 INDIANA PACERS 36 19 17 52,8 MIAMI HEAT 36 19 17 52,8 --------------------------------------- NEW YORK KNICKS 36 18 18 50,0 PHILADELPHIA 76ERS 35 16 19 45,7 CHICAGO BULLS 36 13 23 36,1 BROOKLYN NETS 35 13 22 37,1 CHARLOTTE HORNETS 35 13 22 37,1 ORLANDO MAGIC 37 12 25 32,4 ATLANTA HAWKS 36 10 26 27,8 ZAHODNA KONFERENCA: GOLDEN STATE WARRIORS 37 29 8 78,4 HOUSTON ROCKETS 34 25 9 73,5 SAN ANTONIO SPURS 37 25 12 67,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 36 22 14 61,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 36 20 16 55,6 DENVER NUGGETS 36 19 17 52,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 35 18 17 51,4 NEW ORLEANS PELICANS 36 18 18 50,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 34 15 19 44,1 UTAH JAZZ 37 16 21 43,2 PHOENIX SUNS 37 14 23 37,8 SACRAMENTO KINGS 35 12 23 34,3 DALLAS MAVERICKS 37 12 25 32,4 LOS ANGELES LAKERS 34 11 23 32,4 MEMPHIS GRIZZLIES 36 11 25 30,6

A. G.