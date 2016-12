Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je bil najboljši igralec tekme v dvorani Abdi Ipekci (statistični indeks 31). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemna predstava Dončića za zmago Reala v Carigradu

CSKA gostuje v Beogradu

29. december 2016 ob 20:03

Carigrad, Beograd - MMC RTV SLO

Luka Dončić je s 17 točkami in devetimi podajami zrežiral zmago madridskega Reala v Carigradu v 15. krogu Evrolige (78:80).

17-letni slovenski košarkar je sijajno vodil igro Madridčanov, na parketu je bil 23 minut. Razigral se je v tretji četrtini, ko je prispeval devet točk.

V zadnji četrtini ga je trener Pablo Laso dolgo časa držal na klopi, a po trojki Tylerja Honeycutta tri minute pred koncem za vodstvo Anadolu Efesa s 75:73, ga je le poslal v igro. Najprej je zadel za izenačenje, potem pa je s trojko popeljal Real v vodstvo s 78:75.

Pri gostiteljih je izstopal Bryant Dunston (14 točk, 5/7 za dve), ki je izenačil s košem in prostim metom (78:78) minuto in 42 sekund pred zadnjim piskom sirene. Odločilni koš je 32 sekund pred koncem srečanja dosegel Gustavo Ayon po sijajni akciji in podaji Dončića.

15. krog:

ANADOLU EFES - REAL MADRID

78:80 (22:21, 14:16, 27:24, 15:19)

Paul 16, Brown in Dunston po 14 ... Omić 4 (1/2 za dve) v 12 min.; Dončić 17 (4/6 iz igre, 3/4 za tri), 9 podaj in 5 skokov v 23 minutah, Fernandez 14, Mačiulis, Reyes in Ayon po 8.



Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - CSKA MOSKVA



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - FENERBAHČE



Ob 20.45:

EMPORIO ARMANI - ŽALGIRIS



Ob 21.00:

BASKONIA - MACCABI

Petek ob 17.00:

UNICS KAZAN - PANATHINAIKOS



Ob 18.00:

GALATASARAY - BROSE BAMBERG



Ob 21.00:

BARCELONA - DARÜŠAFAKA

A. G.