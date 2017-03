Konec niza Golden Stata: dva poraza po skoraj dveh letih

Curry in Thompson slabo metala za tri točke

3. marec 2017 ob 07:50

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so prvič v sezoni utrpeli dva zaporedna poraza, tokrat so v gosteh klonili pred Chicagom s 94:87.

Pri gostiteljih je Jimmy Butler dosegel 22 točk, opazen delež pa je dodal Bobby Portis s 17 točkami in 13 skoki (rekord sezone).

Bojevniki so prvič igrali brez Kevina Duranta, ki se je poškodoval pri porazu z Washingtonom. Golden State je prvič po skoraj dveh letih oziroma 146 tekmah nanizal dva zaporedna poraza v rednem delu sezone. Steph Curry je zbral 23 točk, Klay Thompson pa 13. Skupaj sta imela zelo slab med za tri točke (3/22).

"Niz je bil res neverjeten. Zdelo se nam je, da se bo najbrž končal v tej sezoni, sploh na tej turneji gostujočih tekem. Brez Kevina Duranta nam ne bo lahko, a se bomo vrnili," je odločen trener Golden Stata Steve Kerr. Hrabri ga dejstvo, da bo Durant letos lahko še igral.

Liga NBA, tekme 2. marca:

CHICAGO - GOLDEN STATE 94:87

Butler 22, Portis 17 in 13 skokov, Wade 12; Curry 23, Thompson 13, Green 12.



PHOENIX - CHARLOTTE 120:103

Chriss 17, Warren, Williams in Barbosa po 16; Walker 26, Williams 19.



PORTLAND - OKLAHOMA CITY 114:109

Lillard 33, Nurkić (12 skokov) in McCollum po 18; Westbrook 45, Kanter 18 in 10 skokov.

Tekme 3. marca:

PHILADELPHIA - NEW YORK

WASHINGTON - TORONTO

ORLANDO - MIAMI

ATLANTA - CLEVELAND

MILWAUKEE - LA CLIPPERS

DALLAS - MEMPHIS

UTAH - BROOKLYN

PHOENIX - OKLAHOMA CITY

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO

LA LAKERS - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 59 41 18 69,5 BOSTON CELTICS 61 39 22 63,9 WASHINGTON WIZARDS 59 36 23 61,0 TORONTO RAPTORS 61 36 25 59,0 ATLANTA HAWKS 60 34 26 56,7 CHICAGO BULLS 61 31 30 50,8 INDIANA PACERS 61 31 30 50,8 DETROIT PISTONS 61 29 32 47,5 ------------------------------------- MIAMI HEAT 61 28 33 45,9 MILWAUKEE BUCKS 59 26 33 44,1 CHARLOTTE HORNETS 61 26 35 42,6 NEW YORK KNICKS 61 25 36 41,0 PHILADELPHIA 76ERS 60 22 38 36,7 ORLANDO MAGIC 61 22 39 36,1 BROOKLYN NETS 59 10 49 16,9 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 61 50 11 82,0 SAN ANTONIO SPURS 59 46 13 78,0 HOUSTON ROCKETS 62 43 19 69,4 UTAH JAZZ 61 37 24 60,7 LOS ANGELES CLIPPERS 60 36 24 60,0 MEMPHIS GRIZZLIES 61 36 25 59,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 61 35 26 57,4 DENVER NUGGETS 61 28 33 45,9 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 60 25 35 41,7 SACRAMENTO KINGS 61 25 36 41,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 61 25 36 41,0 DALLAS MAVERICKS 60 24 36 40,0 NEW ORLEANS PELICANS 61 24 37 39,3 PHOENIX SUNS 61 19 42 31,1 LOS ANGELES LAKERS 61 19 42 31,1 * - v končnici

S. J.