Košarkarski praznik na Krasu - ob slovesu Brezca njegov dvojni dvojček

Klasične poslovilne tekme ni želel

20. januar 2018 ob 21:52,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 21:57

Sežana - MMC RTV SLO

Primož Brezec je zadnjo tekmo v karieri odigral v nabito polni dvorani v Sežani. Tam, kjer je pred več kot 20 leti začel svojo uspešno košarkarsko pot.

"Zaključiti kariero v klubu, kjer sem začel igrati, je bila moja tiha želja. Klasične poslovilne tekme nisem želel, saj sem bolj tekmovalen tip človeka. Zato sem se boril do konca in vesel sem, da sem se poslovil z zmago. Še bolj pa sem vesel, da je bila dvorano nabito polna. Pred takšno publiko v Sežani še nisem igral. Hvala vsem!" je ob slovesu povedal Brezec.

38-letni Brezec je na zadnji tekmi oblekel dres Mesarije Prunk Sežane, ekipa pa je gladko odpravila z ekipo Plamo Pur iz Ilirske Bistrice. Brezec je bil prvi mož sežanske ekipe, v 33 min je dosegel dvojni dvočjek (19 točk in 12 skokov). Tekma je štela za 17. krog 2. SKL.

Brezec ostaja zvest košarki

Primož Brezec je poklicno športno pot začel v sezoni 1996/97 pri takratnem Kraškem zidarju in po dobri sezoni odšel k Union Olimpiji. Leta 2000 ga je 27. po vrsti na naboru lige NBA izbrala ekipa Indiana Pacers in večino poklicne poti je Brezec preživel prav v ligi NBA. Bil je član Indiane, Charlotta, Detroita, Toronta, Philadelphie in Milwaukeeja. Nato je igral še za Rdeča Krila, Lokomotiv Kuban, Nižni Novgorod, Larnaco in Al Kuwait. Za slovensko reprezentanco je odigral 49 tekem in dosegel 382 točk.

218 centimetrov visoki Brezec bo ostal v košarki, saj bo poslej opravljal naloge oglednika za Cleveland Cavaliers. 2. SKL

