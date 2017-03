Krka in Union Olimpija z zmagama na vrh državnega prvenstva

Union Olimpija boljša od Sixt Primorske

8. marec 2017 ob 20:23,

zadnji poseg: 8. marec 2017 ob 22:14

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so se z zmago nad Zlatorogom (85:78) zavihteli na vrh državnega prvenstva. Prvo mesto si Novomeščani delijo z Unionom Olimpijo, ki je v Kopru premagala Sixt Primorsko (81:87).

Medtem ko Novomeščane čaka težek boj v Ligi ABA, pa jim gre veliko bolje v državnem prvenstvu, kjer zasedajo sam vrh.

Ekipi sta bili izenačeni celotno srečanje, izmenjevali sta se v vodstvu vse do četrte četrtine - v 33. minuti je Krka po trojki Dominiquea Elliotta povedla za osem točk. Laščani so se slabi dve minuti pred koncem približali na le točko zaostanka (79:78), a so varovanci Simona Petrova po nekaj dobrih obrambnih akcijah in učinkovitih napadih – ključne točke sta dosegla Matej Rojc in Žiga Dimec - tehtnico prevesili v svojo korist.

Za zmago Krke je zaslužen Matic Rebec, ki je dosegel 18 točk, vnovič je dobro igro prikazal Dimec – 17 točk in 10 skokov.

Primorcem zmanjkalo časa za preobrat

Košarkarji Uniona Olimpije so v Kopru premagali Sixt Primorsko. Primorci so dobili prvo četrtino (22:17), a so Ljubljančani ob koncu druge četrtine prevzeli pobudo, na odmor so odšli z osmimi točkami prednosti (33:41). Zmaji so odlično igro nadaljevali v drugem polčasu, vodili so že za 18 točk, a so vodstvo zapravili. Po trojki Nejca Zupana minuto in pol pred koncem srečanja so domači zaostajali le še za pet točk (72:77), a so se Ljubljančani hitro vrnili z lahkim košem. Koprčanom je zmanjkalo časa za preobrat, nad nasprotniki so delali osebne napake, upajoč, da bodo zgrešili proste mete, a se to ni zgodilo. Natančni Ljubljančani so tako osvojili novo zmago.

Pri Ljubljančanih je Devin Oliver dosegel 20 točk, najboljši strelec pri Koprčanih je Zupan (18 točk).

21. krog



KRKA - ZLATOROG LAŠKO

85:78 (16:17, 28:23, 19:20, 22:18)

Rebec 18, Dimec 17, Rojc in Jukić po 9, Elliot 8, Čebular in Ritlop po 7, Kastrati in Luković po 5; Barič 23, Tratnik 20, Špan 16, Rubinshteyn in Rizvić po 5, Miljković 4, Durnik 3, Krušič 2.

SIXT PRIMORSKA - UNION OLIMPIJA

81:87 (22:17, 11:24, 13:23, 35:23)

Zupan 18, Sanadze 15, Gajić 13, Kosi 11, Zadnik 9, Radulović 6, Petrović 2, Ožegovič 1; Oliver 20, Bubnić 16, Milošević 10, Jefferson 9, Pelko 8, Barbarič 6, Jurček 2.



Petek ob 18.45:

HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS

Ob 20.00:

PORTOROŽ - TAJFUN



Sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - ŠENČUR GGD

Ob 20.00:

LTH CASTINGS - TERME OLIMIA

LESTVICA KRKA 21 17 4 38 UNION OLIMPIJA 21 17 4 38 ZLATOROG 21 16 5 37 HOPSI POLZELA 20 14 6 34 HELIOS SUNS 20 12 8 32 ROGAŠKA 20 12 8 32 ------------------------------------ SIXT PRIMORSKA 21 11 10 32 TAJFUN 20 8 11 28 ŠENČUR GGD 20 6 14 26 TERME OLIMIA PODČETRTEK 20 5 15 25 LTH CASTINGS 20 3 17 23 PORTOROŽ 20 1 19 21

D. S.