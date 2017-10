Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Košarkarska zveza Slovenije je zaradi stavke sodnikov odpovedala začetek vseh tekmovanj pod njenim okriljem. Foto: EPA Sorodne novice KZS v sporu s sodniki, najkrajšo potegnili mladi košarkarji Dodaj v

KZS zaradi stavke sodnikov preložil vsa tekmovanja pod njegovim okriljem

Kamen spotike ostaja

3. oktober 2017 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ta konec tedna bi se morala v košarki začeti tudi članska ligaška tekmovanja v Ligi Nova KBM, 2. SKL, 3. SKL in v 1. SKL za ženske, a so zdaj tudi uradno preložena zaradi stavke sodnikov.

Spomnimo, gre za spor med KZS-jem in Združenji slovenskih košarkarskih lig in klubov ter Društvom košarkarskih sodnikov Slovenije. Srž spora je 14 centov, za kolikor je IO KZS-ja znižal obračun kilometrine za košarkarske sodnike na dan tekme.

Do nedavnega so sodniki prejemali po 32 centov na prevoženi kilometer, po junijski seji in sklepu o višini sodniških stroškov le še 18 centov na kilometer.

Kot kaže pogajanja niso obrodila sadov. Prejšnji teden so na Košarkarski zvezi Slovenije sklicali sestanek, ki se ga je udeležilo tudi okrog sto sodnikov, a do dogovora glede višine stroškov ni prišlo. "Na žalost smo bili zaradi nepripravljenosti sodnikov za sojenje prisiljeni odložiti uvodne tekme članskih ligaških tekmovanj. Košarkarska zveza se aktivno vključuje v reševanje problematike med sodniki in klubi. Spor bomo skušali rešiti v najkrajšem možnem času in na takšen način omogočiti začetek tekmovanj v članski in vseh mlajših kategorijah," je dejal generalni sekretar KZS-ja Rašo Nesterović.

M. L.