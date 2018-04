Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je bil najboljši strelec Miamija. Ob metu iz igre 7/17 je prispeval 18 točk. Foto: AP Erik Spoelstra ni bil zadovoljen s sojenjem. Foto: Reuters Mož odločitve je bil na koncu Caris LeVert. Foto: Reuters Marcus Morris in Jayson Tatum sta bila najboljša ob zmagi nad Torontom. Foto: Reuters Košarkarji Detroita so zmagali v Madison Square Gardnu. Foto: Reuters Ob zmagi Golden Stata v Sacramentu so morali Patricka McCawa z igrišča odnesti na nosilih, potem ko je grdo padel ob Vinceu Carterju. Foto: Reuters Dodaj v

Dragić v rednem delu, Wade pa v podaljšku zgrešil met za zmago

Boston in Toronto v boju za vrh Vzhoda

1. april 2018 ob 07:38

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so zapravili priložnost, da bi si že zagotovili mesto v končnici, potem ko so na domačem parketu s 110:109 po podaljšku klonili pred Brooklynom.

Gostitelji so tako ob koncu rednega dela kot v podaljšku imeli napad za zmago. Ob izteku 48. minute – do konca je ostalo 1,7 sekunde – je Kelly Olynyk izvajal avt. S pomočjo bloka Dwyana Wada se je Goran Dragić nekoliko otresel Allena Crabba in 0,8 sekunde pred iztekom rednega dela prišel do meta. Poskusil je z obrata z leve strani, vendar je bil slovenski organizator igre nenatančen in ostalo je 101:101. Ob koncu dodatka je odgovornost prevzel Wade. Znova je žogo v igrišče podal Olynyk, Wade pa je prodrl ob DeMarrju Carrollu, ki ga je oviral. Zvezdnik Miamija je sicer prišel do meta, a je bil nenatančen, sodniške piščalke pa so ostale neme. Tako je odločilni koš 34 sekund pred koncem podaljška dosegel Caris LeVert, ki je zadel, potem ko je prodrl mimo Wada.

"Košarkarski bogovi niso bili na naši strani. Težek poraz je za nami. Vedno obstajajo ekipe, ki ti ne ustrezajo, in takšen je za nas Brooklyn," je po tretjem porazu na četrti medsebojni tekmi v tej sezoni povedal Wade. Po srečanju je bil do načina igre Miamija zelo kritičen prvi center Heatov in najbolje plačani igralec franšize s Floride Hassan Whiteside, ki je dejal, da moštvo ne zna "izkoristiti enega najboljših centrov v ligi", ob tem pa je pristavil, da bi marsikatera ekipa potrebovala takšnega centra. V zadnji četrtini in podaljšku sploh ni igral. Na parketu je prebil le 20 minut in že v prvi četrtini zahteval menjavo.

Dragić prvi strelec Miamija

Netsi so ves čas igrali z nizko peterko, na koncu pa je kar sedem gostujočih košarkarjev doseglo dvomestno število točk. To jim je uspelo na drugi tekmi zapored, kar se pri tej franšizi ni zgodilo že 29 let. Prekinili so negativno serijo, saj so pred tem, kadar so igrali podaljške, kar šestkrat zapored izgubili. "To je velika zmaga. Jasno je, da ne bomo igrali v končnici, a želimo graditi za naslednjo sezono in vsaka zmaga, ki jo lahko dosežemo, je pomembna," je dejal Spencer Dinwiddie, ki je dal 12 točk. Najboljši je bil pri Brooklynu Rondae Hollis-Jefferson, ki je 20 točkam dodal še 14 skokov.

Pri Miamiju je bil skupaj z Jamesom Johnsonom z 18 točkami prvi strelec Dragić, ki je v statistiko v 39 minutah vpisal še osem skokov in dve podaji. Heati, ki so bili nezadovoljni s sodniškim kriterijem, so sicer pet tekem pred koncem na dobri poti v končnico. Še eno zmago potrebujejo, da si zagotovijo 18. nastop v končnici v 23 letih, odkar je v franšizi prisoten Pat Riley. Samo San Antonio je v tem obdobju uspešnejši. Na 26. tekmi zapored je Vročica dosegla najmanj 90 točk, v marcu pa jih je v povprečju dajala po 111,7, kar je največ v klubski zgodovini. Detroit, ki jim edini še lahko to prepreči, ima ob tekmi manj štiri poraze več. Pistonsi so sicer dosegli četrto zaporedno zmago, ko so bili s 115:109 v gosteh boljši od New Yorka.

Boj za prvo mesto na Vzhodu

Boston je z zmago nad Toronton (110:99) zaostril boj za prvo mesto na Vzhodu. Celticsi so se s šesto zaporedno zmago Raptorsom približali na dve zmagi zaostanka. Zelo pomembna bo zadnja medsebojna tekmi, ki bo v sredo v Air Canada Centru. Pri Bostonu sta blestela Marcus Morris, ki je bil ob koncu srečanja sicer izključen, s 25 in Jayson Tatum s 24 točkami. Kelti, ki so zadnjo četrtino dobili z 28:15, so 53. v sezoni zmagali, s čimer so že dosegli število zmag iz lanske sezone, ko so bili prvi v Vzhodni konferenci.

Tekme 31. marca:

MIAMI - BROOKLYN 109:110 - po podaljšku

Dragić 18 (7/17 iz igre, 2/4 za tri), 8 skokov in 2 podaji v 39 minutah, J. Johnson 18, Olynyk 16; Hollis-Jefferson 20 in 14 skokov, LeVert 19 in 12 skokov, Acy in Harris po 13.



WASHINGTON - CHARLOTTE 107:93

Porter 26 (6/10 za tri) in 11 skokov, Beal 22, Wall 15 in 14 podaj; Howard 22 in 13 skokov, Monk 17.

BOSTON - TORONTO 110:99

Morris 25, Tatum 24, Rozier 21, Horford 14; DeRozan 32, Ibaka 15 in 10 skokov, Valančiunas 13 in 11 skokov.

NEW YORK - DETROIT 109:115

Beasley 32 (14/21 iz igre, 3/4 za tri), Hardaway in Burke po 18; Drummond 22 in 17 skokov, Tolliver in Jackson po 17.

SACRAMENTO - GOLDEN STATE 96:112

Hield 19 (4/5 za tri), Fox 15; Durant 27 in 10 skokov, Thompson 25, Cook 10.

Tekme 1. aprila:

CHARLOTTE - PHILADELPHIA

CHICAGO - WASHINGTON

SAN ANTONIO - HOUSTON

LA CLIPPERS - INDIANA

ATLANTA - ORLANDO

BROOKLYN - DETROIT

CLEVELAND - DALLAS

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY

MINNESOTA - UTAH



DENVER - MILWAUKEE

GOLDEN STATE - PHOENIX

PORTLAND - MEMPHIS

LA LAKERS - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 76 55 21 72,4 BOSTON CELTICS 76 53 23 69,7 CLEVELAND CAVALIERS 76 46 30 60,5 PHILADELPHIA 76ERS 75 45 30 60,0 INDIANA PACERS 76 45 31 59,2 WASHINGTON WIZARDS 76 42 34 55,3 MILWAUKEE BUCKS 76 41 35 53,9 MIAMI HEAT 77 41 36 53,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 76 36 40 47,4 CHARLOTTE HORNETS 77 34 43 44,2 NEW YORK KNICKS 77 27 50 35,1 BROOKLYN NETS 76 25 51 32,9 CHICAGO BULLS 76 25 51 32,9 ORLANDO MAGIC 75 22 53 29,3 ATLANTA HAWKS 76 21 55 27,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 76 62 14 81,6 GOLDEN STATE WARRIORS 76 55 21 72,4 PORTLAND TRAIL BLAZERS 76 47 29 61,8 SAN ANTONIO SPURS 76 44 32 57,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 77 44 33 57,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 77 44 33 57,1 UTAH JAZZ 76 43 33 56,6 NEW ORLEANS PELICANS 76 43 33 56,6 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 76 41 35 53,9 DENVER NUGGETS 76 41 35 53,9 LOS ANGELES LAKERS 75 33 42 44,0 SACRAMENTO KINGS 77 24 53 31,2 DALLAS MAVERICKS 76 23 53 30,3 MEMPHIS GRIZZLIES 76 21 55 27,6 PHOENIX SUNS 77 19 58 24,7

