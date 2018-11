Richardson zgrešil trojko za zmago Miamija

Visok poraz Lakersov

28. november 2018 ob 06:33

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so brez Gorana Dragića pred svojimi gledalci izgubil proti Atlanti s 115:113.

Hawksi so vodili večji del tekme, prednost so si nabrali v drugi četrtini (33:14). A Miami je pridno topil prednost in pet minut pred koncem celo povedel po trojki Josha Richardsona (108:107). A to je bilo zadnje vodstvo za Miami, ki je imel v zadnjih sekundah napad za zmago, a je prav Richardson zgrešil trojko.

Miami primeren tekemc za Atlanto

Atlanta je s tem prekinila niz sedmih porazov. Očitno je Miami letos prava stranka, saj ga je premagala še drugič, na vseh preostalih tekmah pa ima izkupiček zmag le 3-16. "Izšlo se je po naših željah, ne bomo se pritoževali," je bil zadovoljen trener zmagovalcev Lloyd Pierce. Na drugi strani je Miami pred svojimi gledalci izgubil še šestič zapored.

James dosegel najmanj točk v sezoni

Denver je brez težav premagal LA Lakerse s 117:85. Kar šest gostiteljev je dalo vsaj deset točk - Paul Millsap, Jamal Murray in Malik Beasley so se ustavili pri okroglih 20 točkah. Na drugi strani so bili dvoštevilčni le trije Jezerniki. LeBron James je dal najmanj točk v sezoni (14).

Čvrsta obramba Denverja

Igralci iz Kalifornije so razočarali pri metu za tri točke, saj so poskušali 35-krat, skozi obroč pa je šlo vsega pet žog. Denver se je spet izkazal s čvrsto obrambo, saj so desetič v sezoni tekmeca pustili pod stotimi točkami.

Po krajšem premoru bo na parket stopil spet Luka Dončić, ki bo v noči na četrtek z Dallasom gostoval pri Houstonu.

Liga NBA, tekme 27. novembra:

MIAMI - ATLANTA 113:115

Richardson 22, Wade 18, Ellington 15 (5/11 za tri), Adebayo 12, Winslow in Whiteside po 11, Olynyk, McGruder in J. Johnson po 8, Dragić ni igral zaradi poškodbe desnega kolena; Prince 18, Young 17 in 10 podaj, Collins 16, Spellman 14, Bazemore 12.

DETROIT - NEW YORK 115:108

Griffin 30, Jackson in Johnson po 21; Trier 24, 10 skokov in 7 podaj, Hardaway 19.

MEMPHIS - TORONTO 114:122

M. Gasol 27 (4/6 za tri), Conley 20; Lowry 24, VanVleet 18 (6/6 iz igre, 3/3 za tri), Leonard 17 in 10 skokov.



DENVER - LA LAKERS 117:85

Beasley, Murray in Millsap (11 skokov) po 20, Jokić 14, Hernangomez 12; Kuzma 21, Ingram in James (5/15 iz igre, 0/4 za tri in 4 izgubljene žoge) po 14.



PHOENIX - INDIANA 104:109

Warren 25, Booker 20, Ayton 18 in 12 skokov; McDermott (5/7 za tri) in Sabonis (16 skokov) po 21.

Tekme 28. novembra:

CHAROLTTE - ATLANTA

PHILADELPHIA - NEW YORK

BROOKLYN - UTAH

HOUSTON - DALLAS

MILWAUKEE - CHICAGO

MINNESOTA - SAN ANTONIO

NEW ORLEANS - WASHINGTON

OKLAHOMA CITY - CLEVELAND

PORTLAND - ORLANDO

LA CLIPPERS - PHOENIX

Vzhod: TORONTO RAPTORS 22 18 4 81,8 MILWAUKEE BUCKS 20 14 6 70,0 PHILADELPHIA 76ERS 22 14 8 63,6 INDIANA PACERS 21 13 8 61,9 DETROIT PISTONS 18 11 7 61,1 BOSTON CELTICS 21 11 10 52,4 CHARLOTTE HORNETS 20 10 10 50,0 ORLANDO MAGIC 21 10 11 47,6 --------------------------------------- WASHINGTON WIZARDS 20 8 12 40,0 BROOKLYN NETS 21 8 13 38,1 MIAMI HEAT 20 7 13 35,0 NEW YORK KNICKS 22 7 15 31,8 CHICAGO BULLS 21 5 16 23,8 ATLANTA HAWKS 21 5 16 23,8 CLEVELAND CAVALIERS 19 4 15 21,1 Zahod: LOS ANGELES CLIPPERS 19 13 6 68,4 GOLDEN STATE WARRIORS 22 15 7 68,2 DENVER NUGGETS 21 14 7 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 19 12 7 63,2 MEMPHIS GRIZZLIES 20 12 8 60,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 20 12 8 60,0 LOS ANGELES LAKERS 20 11 9 55,0 SACRAMENTO KINGS 20 10 10 50,0 --------------------------------------- SAN ANTONIO SPURS 20 10 10 50,0 DALLAS MAVERICKS 18 9 9 50,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 21 10 11 47,6 NEW ORLEANS PELICANS 21 10 11 47,6 HOUSTON ROCKETS 19 9 10 47,4 UTAH JAZZ 21 9 12 42,9 PHOENIX SUNS 20 4 16 20,0

S. J.