Marc Gasol odločil izjemno tekmo v Memphisu

Golden State brez trenerja Kerra do vodstva 3:0

23. april 2017 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Memphis je s košem Marca Gasola v zadnji sekundi podaljška San Antonio premagal s 110:108 in v 1. krogu končnice Lige NBA serijo izenačil na 2:2.

"Fantastična tekma, splačalo se je kupiti vstopnico. Na koncu je z odločil Gasol z izjemnim metom, čeprav ga je zelo dobro pokrival LaMarcus Aldridge," je komentiral trener San Antonia Gregg Popovich. Gasol je, potem ko je Kawhi Leonard s trojko izenačil na 108, zadel s polrazdalje, tekmo pa končal s 16 točkami in 12 skoki. Mike Conley je s 35 točkami postavil klubski rekord končnice, dodal je še devet skokov in osem podaj.

43 točk, a zgrešen met za zmago

Grizliji so imeli slabih osem minut pred koncem rednega dela deset točk prednosti, a jih je San Antonio ujel. Leonard je dosegel San Antonievih zadnjih 16 točk rednega dela, skupno pa je s 43 točkami postavil svoj rekord končnice. Ob koncu rednega dela je zgrešil met za zmago.

Golden State brez trenerja Kerra do vodstva 3:0

Golden State je na pragu uvrstitve v 2. krog, saj je dobil tudi tretjo tekmo. Tokrat je Portland brez obolelega trenerja Steva Kerra (zamenjal ga je pomočnik Mike Brown) ugnal s 119:113. Stephen Curry je bil s 34 točkami (10/25), od tega 14 v zadnji četrtini, prvi strelec dvoboja. Portland, ki je v tretji četrtini vodil že za 16 točk, je dobil skok (52:42), a je imel več izgubljenih žog (16:7). CJ McCollum je dosegel 32 točk.

Liga NBA, končnica, 1. krog, Vzhodna konferenca:

ATLANTA (5) - WASHINGTON (4) (1:2)

116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31)

Millsap 29 točk (12/20) in 14 skokov, Schröder 27; Wall 29, Jennings 13.

MILWAUKEE (6) - TORONTO (3) (2:2)

76:87 (19:19, 22:22, 23:17, 23:18)

Snell 19, Antetokounmpo in Monroe po 14; DeRozan 33 točk (12/22) in 9 skokov, Lowry 18.

Nedelja:

INDIANA (7) - CLEVELAND (2) (0:3)

CHICAGO (8) - BOSTON (1) (2:1)

Zahodna konferenca:

MEMPHIS (7) - SAN ANTONIO (2) (2:2)

110:108 (23:26, 32:25, 19:20, 22:25)

Conley 35 točk, 9 skokov in 8 podaj, M. Gasol 16, Randolph 12; Leonard 43 (14/30) točk in 8 skokov, Parker 22, Aldridge 13, P. Gasol 8 točk in 11 skokov.

PORTLAND (8) - GOLDEN STATE (1) (0:3)

113:119 (37:30, 30:24, 21:33, 25:32)

McCollum 32, Lillard 31, Turner 17; Curry 34, Thompson 24, Iguodala 16.

Nedelja:

OKLAHOMA (6) - HOUSTON (3) (1:2)

UTAH (5) - LA CLIPPERS (4) (1:2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

