Miami s 17 trojkami prevelik zalogaj za Atlanto

Westbrook: 17 točk, 19 skokov, 17 podaj

25. februar 2017 ob 07:44

Atlanta - MMC RTV SLO

Goran Dragić je v Ligi NBA prispeval 17 točk k uspehu Miamija nad Atlanto z 90:108. To je že 15. zmaga Miamija na zadnjih sedemnajstih tekmah, s čimer je povsem konkurenčen v boju za končnico.

Miami je na devetem mestu Vzhodne konference in za osmim mestom, ki prinaša boje v končnici, zaostaja le dve zmagi. Dragić je 17 točk dosegel ob metu iz igre 5/16, zbral pa je še šest skokov in tri podaje Prvi strelec Miamija je bil Tyler Johnson s 23 točkami, Dion Waiters je dodal 14 točk in 10 posaj, Hassan Whiteside pa je imel 10 skokov.

17 trojk, 30 podaj

Košarkarji Miamija so dosegli največ trojk v sezoni 17, od tega 11 v prvem polčasu (met 11/19), ki so ga dobili z 49:63. Imeli so tudi 30 podaj. V prvem polčasu je bilo razmerje v podajah 6:19 v korist gostov. Najboljši pri Atlanti, ki je pogrešala kaznovanega branilca Dennisa Schroderja, je bil Paul Millsap z 21 točkami. Miami bo naslednjo tekmo odigral že v soboto, ko bo gostil Indiano.

Uspešna vrnitev Paua Gasola

San Antonio je za tretjo zmago zapored s 105:97 ugnal LA Clipperse. Kawhi Leonard je dosegel 21 točk, Tony Parker in Pau Gasol (Španec se je vrnil po 15 tekmah odsotnosti zaradi zlomljene roke) pa po 17. Gasol je imel tudi 11 skokov. Blake Griffin je bil z 29 točkami prvi strelec Clippersov. Chris Paul, ki zadnjih pet tednov zaradi poškodbe ni igral, je ob vrnitvi na parket prispeval 17 točk.

43 točk DeRozana

Toronto je z izjemno predstavo DeMarja DeRozana (43 točk, iz igre 15/28), ki je zadeval tudi v ključnih trenutkih ob koncu tekme, ugnal Boston s 107:97. Chicago je nadoknadil enajst točk zaostanka iz zadnje četrtine in po podaljšku opravil s Phoenixom (128:121). Dwyane Wade je dosegel 23 točk. Philadelphia (Dario Šarić 20 točk) je zmagala četrtič na zadnjih petih tekmah. Tokrat je premagala Washington s 120:112.

Westbrook: 17 točk, 19 skokov, 17 podaj

Ekipa Oklahome Cityja je bila s 110:93 boljša od Lakersov. Russell Westbrook sicer ni bil zelo natančen (iz igre 4/17), a je njegovih 17 točk, 19 skokov in 17 podaj vsekakor impresivnih. To je že njegov 28. trojni dvojček sezone in 65. kariere. Prva strelca Oklahome sta bila Alex Abrines in Andre Roberson s po 19 točkami. Za oba je to najboljši dosežek v karieri. D'Angelo Russell 29 točk za Lakerse, ki so v prvi četrtini zadeli le dve trojki od dvanajstih.

Liga NBA, tekme 24. februarja:

ATLANTA - MIAMI 90:108

Millsap 21; T. Johnson 23, Dragić 17.

INDIANA - MEMPHIS 102:92

Miles 17; Daniels 13.

PHILADELPHIA - WASHINGTON 120:112

Covington 25; Beal 40.

MINNESOTA - DALLAS 97:84

Wiggins 27; Curry 31.



OKLAHOMA CITY - LA LAKERS 110:93

Abrines in Roberson po 19, Westbrook 17 točk, 18 skokov in 17 podaj; Russell 29.

MILWAUKEE - UTAH 95:109

Antetokounmpo 33; Hayward 29.

CHICAGO - PHOENIX 128:121

Wade 23; Booker 27.

TORONTO - BOSTON 107:97

DeRozan 43; Thomas 20.

DENVER - BROOKLYN 129:109

Harris 25; Lopez 17.

LA CLIPPERS - SAN ANTONIO 97:105

Griffin 29; Leonard 21., Parker in Gasol po 17.



Tekme 25. februarja:

SACRAMENTO - CHARLOTTE

ORLANDO - ATLANTA

NEW YORK - PHILADELPHIA

MIAMI - INDIANA

DALLAS - NEW ORLEANS

CLEVELAND - CHICAGO

HOUSTON - MINNESOTA

GOLDEN STATE - BROOKLYN

T. O.