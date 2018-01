Miami se je izkopal iz jame -15

Derbi vodilnih pripadel Golden Statu

28. januar 2018 ob 07:15

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so sredi tretje četrtine proti Charlottu zaostajali 75:60, na koncu pa se vseeno veselili zmage s 95:91.

Goran Dragić je za Vročico tokrat dosegel pet točk, igro je zapustil 16 minut pred koncem, v naslednji akciji je Dwight Howard zadel prosta meta za vodstvo s 75:60. Gostitelji se niso predali in ves čas topili zaostanek.

V zadnjih trenutkih je bil ključen Josh Richardson, ki je dve minuti pred koncem znižal na 90:89, nato je bil natančen pri polaganju pred Kembe Walkerja (92:90). Isti igralec je na drugi strani zadel le en prosti met. Gostiteljem je ostalo 28 sekund za zadnji napad, tik pred iztekom napada je trojko zadel Wayne Ellington in razblinil vse upe Charlotta na morebitno zmago.

Liga NBA, tekme 27. januarja:

MIAMI - CHARLOTTE 95:91

Richardson 19, Ellington 17, Olynyk 16, Dragić 5 (met: 2/8), skok in 4 podaje v 23 minutah; Walker 30, Howard 20.

DETROIT - OKLAHOMA CITY 108:121

Harris 21, Bullock 16; Westbrook 31, 11 skokov in 13 podaj, George 26, Anthony 21.



INDIANA - ORLANDO 114:112

Oladipo 24, Stephenson 21, Young 20; Gordon 22 in 11 skokov, Fournier 21.



ATLANTA - WASHINGTON 104:129

Prince, Dedmon in Dorsey po 14; Morris 23, Scott 19, Porter in Beal po 18.

GOLDEN STATE - BOSTON 109:105

Curry 49 (met za 2: 8/11, met za 3: 8/13), Durant 20, Green 15 in 11 skokov; Irving 37, Brown 20.



DENVER - DALLAS 91:89

Harris 24, Murray 15; Barnes 22, Smith 13.



MINNESOTA - BROOKLYN 111:97

Wiggins in Butler po 21, Towns 16 in 19 skokov, Crawdord 16; Okafor 21, Stauskas 15.

Tekme 28. januarja:

CHICAGO - MILWAKEE

HOUSTON - PHOENIX

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS

CLEVELAND - DETROIT

TORONTO - LA LAKERS

OKLAHOMA CITY - PHILADELPHIA

SAN ANTONIO - SACRAMENTO

