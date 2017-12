Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kristaps Porzingis in soigralci lovijo 18. zmago v sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

NBA: New York - Philadelphia

Ob 21.00 ponovitev junijskega finala

25. december 2017 ob 18:05

New York - MMC RTV SLO

V Ligi NBA bo na sporedu pet božičnih tekem. V Madison Square Gardnu se merita New York in Philadelphia. Ob 21.00 bo na vrsti poslastica v Oracle Areni, ko se bosta srečala Golden State in Cleveland.

Sixersi so po poškodbi Joela Embiida zapadli v veliko krizo. Dobili so le eno izmed zadnjih desetih tekem in niso več na mestih, ki vodijo v končnico na Vzhodu. Knicksi so dobili šest izmed zadnjih desetih tekem. Še vedno je poškodovan Tim Hardaway, Kristaps Porzingis pa je najbolj zaslužen za evforijo v Madison Square Gardnu, kjer v zadnjih letih košarkarji niso bili v ospredju.

Warriorsi in Cavaliersi so igrali v zadnjih treh finalnih serijah Lige NBA. Najuspešnejši ekipi zadnjih let sta se od vrnitve LeBrona Jamesa v Cleveland srečali že 24-krat. Golden State ima 15 zmag. Trener prvakov Steve Kerr ne bo mogel računati na odličnega organizatorja igre Stephena Curryja, ki bo počival zaradi zvina gležnja.

Cleveland je po slabem uvodu v sezono ujel odlično formo. Izgubil je le dve izmed zadnjih 21 tekem. Cavaliersi so se prebili na tretje mesto na Vzhodu.

Ponedeljkove tekme:

NEW YORK - PHILADELPHIA



GOLDEN STATE - CLEVELAND



BOSTON - WASHINGTON



OKLAHOMA CITY - HOUSTON



LA LAKERS - MINNESOTA



Torkove tekme:

DETROIT - INDIANA

DALLAS - TORONTO

MIAMI - ORLANDO

MILWAUKEE - CHICAGO

SAN ANTONIO - BROOKLYN

DENVER - UTAH

PHOENIX - MEMPHIS

LA CLIPPERS - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA: BOSTON CELTICS 36 27 9 75,0 TORONTO RAPTORS 31 23 8 74,2 CLEVELAND CAVALIERS 33 24 9 72,7 INDIANA PACERS 33 19 14 57,6 DETROIT PISTONS 32 18 14 56,2 MILWAUKEE BUCKS 31 17 14 54,8 WASHINGTON WIZARDS 33 18 15 54,5 NEW YORK KNICKS 32 17 15 53,1 --------------------------------------- MIAMI HEAT 33 17 16 51,5 PHILADELPHIA 76ERS 32 14 18 43,8 BROOKLYN NETS 32 12 20 37,5 CHARLOTTE HORNETS 33 12 21 36,4 ORLANDO MAGIC 34 11 23 32,4 CHICAGO BULLS 32 10 22 31,2 ATLANTA HAWKS 33 8 25 24,2 ZAHODNA KONFERENCA: HOUSTON ROCKETS 31 25 6 80,6 GOLDEN STATE WARRIORS 33 26 7 78,8 SAN ANTONIO SPURS 34 23 11 67,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 33 20 13 60,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 33 18 15 54,5 DENVER NUGGETS 33 18 15 54,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 33 17 16 51,5 NEW ORLEANS PELICANS 33 17 16 51,5 --------------------------------------- UTAH JAZZ 34 15 19 44,1 LOS ANGELES CLIPPERS 32 13 19 40,6 LOS ANGELES LAKERS 31 11 20 35,5 SACRAMENTO KINGS 32 11 21 34,4 PHOENIX SUNS 35 12 23 34,3 MEMPHIS GRIZZLIES 33 10 23 30,3 DALLAS MAVERICKS 34 9 25 26,5

A. G.