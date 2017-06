Nič ne bo s 16-0 v končnici - Cleveland s 24 trojkami do prve zmage

Rekordni deveti trojni dvojček Jamesa v finalnih serijah

10. junij 2017 ob 03:00,

zadnji poseg: 10. junij 2017 ob 06:01

Cleveland - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so na četrti tekmi finala Lige NBA prikazali obraz prvakov. Golden State je doživel prvi poraz v letošnji končnici (137:116).

Cavaliersi so odigrali sanjski prvi polčas, v prvi četrtini so dosegli neverjetnih 49 točk, ob polčasu pa 86 - dva rekorda končnice Lige NBA. Zadeli so kar 24 trojk iz 45 poskusov. Bojevniki so bili razglašeni v obrambi, vendar še vedno vodijo s 3:1 v zmagah, peta tekma pa bo v ponedeljek v Oaklandu.

V ospredju so bili tudi sodniki, ki so podelili kar sedem tehničnih napak (tri za gostitelje in štiri za goste).

V zgodovini ameriških športov izstopa ekipa Miami Dolphins, ki je leta 1972 dobila vseh 16 tekem rednega dela Lige NFL in nato še osvojila Super Bowl. Celotno sezono ni izgubila tekme.

Finale, četrta tekma:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1) 1:3

137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)

20.562; Irving 40 (15/27 iz igre, 7/12 za tri), James 31 (11/22 iz igre, 3/8 za tri), 11 podaj in 10 skokov, Love 23 (6/8 za tri), Smith 15 (5/9 za tri), Jefferson 8, T. Thompson, Deron Williams in Shumpert po 5, Korver 3, Derrick Williams 2; Durant 35 (9/22 iz igre, 2/9 za tri), Green 16 in 14 skokov, Curry 14 (4/13 iz igre, 2/9 za tri) in 10 podaj, K. Thompson 13 (4/10 za tri), Livingston 10, Pačulia in West po 6, Clark 5, Iguodala in McGee po 4, McCaw 3.

Met iz igre: 46/87; 39/87

Met za tri točke: 24/45; 11/39

Prosti meti: 21/31; 27/36

Skoki: 41; 40

Podaje: 27; 26



Peta tekma, torek ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

---------- morebitne tekme: ------------------

Šesta tekma, petek ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.