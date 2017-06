Paul Pierce: Kevin Durant je nov najboljši igralec v NBA-ju

Rekordnih 15 zaporednih zmag v končnici

9. junij 2017 ob 07:01

Cleveland/Oakland - MMC RTV SLO

"Kevin Durant igra kot, da je z drugega planeta," je na Twitter zapisal košarkar Denverja Mike Miller, ki je z LeBronom Jamesom delil garderobo v Miamiju in Clevelandu.

Že po drugi tekmi finala je Duranta Paul Pierce označil za verjetno trenutno najboljšega igralca na svetu. Po novi sijajni predstavi na tretjem obračunu serije je legendarni košarkar Bostona odločno ponovil svoje besede: "Durant je dosegel 14 točk v zadnji četrtini, ko je bilo najbolj pomembno, na največjem košarkarskem odru, v gosteh in to proti LeBronu Jamesu. Kaj lahko še zahtevamo od v mojih očeh novega najboljšega igralca v NBA-ju."

Premalo tudi 77 točk Jamesa in Irvinga

Golden State je prvi dve tekmi finala dobil s povprečno razliko 21,5 točke, a na tretji tekmi serije je po treh četrtinah vajeti igre v svojih rokah imel Cleveland. Moč Dubsov pa se je pokazala v zadnji četrtini oziroma v samem zaključku obračuna. Tudi ko niso imeli najboljše tekme in je na drugi strani Konjenica igrala zelo dobro in sta LeBron ter Kyrie Irving skupaj dala kar 77 točk, so Bojevniki po zaslugi individualne kakovosti dobili obračun, ki so ga zaključili s serijo 11:0 (113:118).

Kevina Duranta so v tretji četrtini povsem ustavili. Do zadnjega dela igre je dal 17 točk, še to večino, ko sta ga pokrivala ali Richard Jefferson ali Iman Shumpert, James pa ga je zaustavil. Toda v zadnji četrtini je KD dosegel kar 14 točk in v ključnih trenutkih prevzel odgovornost. Obrambe zanj ni bilo več. Brez moči je ostal tudi James. Minuta in 13 sekund je ostalo do konca, ko je Durant zadel za 113:111. Po zgrešeni trojki Kyla Korverja, je pobral žogo, prek roke Jamesa je bil natančen izza črte in povsem utišal Quicken Loans Areno. 45 sekund je ostalo, ko so Warriorsi iz skoraj izgubljenega položaja prišli v vodstvo. Po zgrešenem metu do tedaj odličnega Irvinga sta dvome o zmagovalcu razblinila Durant in Stephen Curry.

Ko govorimo o individualni kakovosti, ima Cleveland tudi v Jamesu, Irvingu in Kevinu Lovu ogromno talenta, toda glavni nosilci igre imajo premalo pomoči s klopi. James in Irving sta na zadnji tekmi igrala po 45 in 44 minut. Na drugi strani je bil Durant na primer na parketu 40 minut, Curry še minuto manj. Kot je svojim varovancem vmes dejal Steve Kerr, ko jih je bodril, naj nadaljujejo v svojem ritmu, da sta se glavna košarkarja Clevelanda namučila, ko sta večino časa igrala ena na ena.

Še zmaga Duranta loči od prvega prstana

Preslab je učinek Clevelandove klopi, tudi igralci iz prve peterke pa z izjemo velike trojice konstantno ne prispevajo svojega deleža. Tristan Thompson, ki je za letošnjo sezono zaslužil dobrih 15 milijonov dolarjev, je na primer na treh tekmah zbral vsega osem točk in le 11 skokov, lovljenje odbitih žog pa naj bi bila njegova glavna zadolžitev (v karieri v povprečju več kot osem na srečanje).

Bojevniki so se od lanske sezone, ko je Clevelandu v finalu uspel preobrat po zaostanku s 3:1 v zmagah, veliko naučili. Vsi po vrsti poudarjajo, da delo še ni končano, da morajo dobiti še eno tekmo in ostajajo trdno na tleh. Toda že v noči s petka na soboto bi lahko bili okronani novi vladarji najmočnejše lige na svetu in to v kakšnem slogu – brez poraza v končnici. Durant je v Oakland prišel po prstan. V primeru, da Golden State osvoji naslov, bo Kevin imenovan tudi za MVP-ja finalne serije, s čimer se bo bodoči član Hiše slavnih vpisal v druščino nesmrtnih – igralcev, ki so osvojili vse, kar se v NBA-ju da.

Od izpolnjenega cilja ga loči le še zmaga, za zdaj pa je 28-letni krilni košarkar, ki je z odhodom iz Oklahome med Warriorse dvignil ogromno prahu in postal najbolj osovražen igralec v NBA-ju, tudi glavni junak silovitega pohoda kalifornijske zasedbe na vrh. Varovanci Kerra so lani (morda nekoliko brezglavo) lovili rekord po številu zmag v rednem delu. Z vsega devetimi porazi so iz zgodovinskih knjig izbrisali Chicago Bullse iz sezone 1995/96, a ima rekord veliko črno piko, saj ni bil potrjen s šampionskim prstanom, kot so ga pred dobrima dvema desetletjema Michael Jordan, Scottie Pippen in druščina iz vetrovnega mesta.

Lovljenje rekorda in poškodba Curryja sta pustila posledice v končnici. Že stežka so se Warriorsi lani prebili v finale, komaj so se izvlekli prav proti Durantovi Oklahomi, nato pa izgubili finale. Letos pa rušijo vse pred sabo. V končnici sploh ne poznajo poraza. Na zadnjih 31 tekmah so izgubili le enkrat, oziroma od 11. marca je skalp Golden Stata uspelo enkrat vzeti le Utahu. S 15 zaporednimi zmagami v končnici so že podrli rekord ameriških profesionalnih športov. Zdaj ga morajo potrditi le še z eno zmago.

“Odkrito lahko rečem, da je to eden najboljših napadov, kar sem jih videl. Imajo ogromno orožij in številne izvrstne strelce. Lahko te premagajo z metom in lahko te premagajo tudi s preigravanji, kar povzroča še večji problem,“ je o Golden Statu po zmagi na drugi tekmi finala povedal Byron Scott, ki je v času tako imenovane dobe “showtime“ Lakersov tvoril branilski dvojec z Magicom Johnsonom, ekipe, s katero večkrat primerjajo Bojevnike.

Primerjave med igralci in ekipami iz različnih obdobij so težke in večkrat nesmiselne. Šport se spreminja, a dejstvo je, da bo (po vsej verjetnosti) letošnja ekipa Golden Stata šla v zgodovino kot ena najdominantnejših glede na svojo konkurenco v ligi. Pred letošnjo sezono so že dvakrat zapored zaigrali v finalu NBA-ja, dvakrat so tudi imeli najboljši izkupiček v ligi in enkrat osvojili prstan. Že tako fantastična ekipa se je pred sezono še okrepila. Sicer se je odrekla nekaterim pomembnim členom, a v svoje vrste je dobila najboljšega posameznika na voljo. Durant je dal ekipi novo dimenzijo. Še vedno blestijo s tranzicijsko igro in metom z razdalje, oziroma tudi z metom z razdalje v tranziciji. KD pa ni le nova moč Dubsov, ampak kar njihov najboljši igralec.

Tilen Jamnik