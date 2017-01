Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Charles Jenkins je dosegel odločilen koš. Foto: EPA Ognjen Kuzmić je bil prvo ime dvoboja v Pionirju. Foto: EPA David Blatt je z Darüšafako na kolena spravil Baskonio. Foto: EPA Barcelona se oddaljuje od mest, ki vodijo v končnico. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pionir ostaja vroč teren - v beograjskem peklu klonil tudi Fener

Darüšafaka premagala Baskonio, Olympiacos pa Barcelono

12. januar 2017 ob 22:47

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Crvene zvezde so dosegli novo veličastno zmago. V 17. krogu Evrolige so pred fanatično domačo publiko v dvorani Aleksandra Nikolića premagali Fenerbahče (75:73).

Zvezda je v Evroligi slavila četrtič zapored, na domačem parketu pa je na kolena spravila štiri evropske velikane zapored, Maccabi, Real, CSKA in zdaj še Fener, ki je sicer na prvi medsebojni tekmi nadigral Beograjčane. Sicer so varovanci Dejana Radonjića v sijajni formi. V Ligi ABA sploh še niso klonili, tudi v Evroligi pa imajo odličen izkupiček devetih zmag in osmih porazov. Nazadnje so bili poraženi 20. decembra v Pireju, sicer pa so dobili sedem zaporednih tekem in deset od zadnjih enajstih.

Navijači so v Pionirju znova poskrbeli za fantastično vzdušje. Srečanje je bilo ves čas izenačeno, v prvem polčasu pa nobeni ekipi ni uspelo narediti večje razlike. Zvezda je v tretji četrtini povedla za deset, a je gostom razmeroma hitro uspelo izničiti zaostanek. V šestih minutah je bil izid izenačen.

Odločilna blokada Kuzmića Udohu

V zadnji četrtini sta se moštvi izmenjavali v vodstvu, minuto in pol pred koncem pa je Ekpe Udoh zadel za prednost Fenerja s 73:69. Hitro je odgovoril Ognjen Kuzmić, ki je dosegel koš, nato pa zadel še dodatni prosti met. Po izgubljeni žogi Bogdana Bogdanovića je Stefan Jović, na katerem je ob prodoru osebno napako napravil Kalinić, za katerega je Fener pred dvema letoma Zvezdi odštel zajetno vsoto denarja, zadel le en prosti met.

35 sekund pred koncem je Kalinić ob izenačenem izidu vrgel trojko, a je srbski reprezentant zgrešil. Kalinić je zatem pokrival Charlesa Jenkinsa, ki je zadel s polrazdalje za 75:73. 12 sekund je ostalo Carigrajčanom za napad. Gostitelji so dobro pokrivali nasprotnike, da niso prišli do meta izza črte. Varovanci Željka Obradovića so žogo spravili pod obroč, kjer pa je Udohov poskus blokiral junak tekme Kuzmić. Prvi center Zvezde je bil z 21 točkami prvi strelec tekme, ujel pa je še osem odbitih žog.

Tri točke Jake Blažiča

Darüšafaka je bila doma z 98:89 boljša od Baskonie, ki je pred dnevi ostala brez Pabla Prigionija. Odlični argentinski organizator igre je namreč končal kariero. Jaka Blažič je proti Dački igral dobrih 13 minut in zadel enega izmed dveh poskusov izza črte. Vseeno so Baski ohranili stik z vrhom evroligaške lestvice.

17. krog:

UNICS KAZAN - BROSE BAMBERG

63:58 (13:20, 17:16, 16:11, 17:11)

Langford 27, Williams; Strelnieks 13, Nikolića ni bilo v ekipi.

DARÜŠAFAKA - BASKONIA

98:89 (20:24, 27:22, 30:22, 21:21)

Bertans 29, Wanamaker 21; Hanga 19 ... Blažič 3 (1/2 za tri) in 2 skoka v 13 minutah.

CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE

75:73 (23:23, 21:19, 17:17, 14:14)

Kuzmić 21, Jenkins 14; Udoh in Datome po 16.

BARCELONA - OLYMPIACOS

67:69 (20:17, 13:12, 21:27, 13:13)

Koponen 16; Printezis 16, Lojeski 11.

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - EMPORIO ARMANI



GALATASARAY - ŽALGIRIS



Ob 20.45:

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES

Ob 21.00:

REAL MADRID - MACCABI

Lestvica OLYMPIACOS 17 12 5 +76 29 CSKA MOSKVA 16 12 4 +105 28 BASKONIA 17 11 6 +70 28 REAL MADRID 16 11 5 +110 27 FENERBAHČE 17 10 7 -9 27 CRVENA ZVEZDA 17 9 8 +16 26 DARÜŠAFAKA 17 9 8 +6 26 PANATHINAIKOS 16 9 7 +45 25 ------------------------------------- BROSE BAMBERG 17 7 10 +15 24 ANADOLU EFES 16 8 8 -10 24 UNICS KAZAN 17 7 10 -56 24 BARCELONA 17 7 10 -58 24 ŽALGIRIS 16 6 10 -34 22 MACCABI 16 6 10 -49 22 EMPORIO ARMANI 16 4 12 -97 20 GALATASARAY 16 4 12 -130 20

T. J.