Prvaki Lige NBA nočejo k Trumpu

V četrtek v Oaklanud parada šampionov

14. junij 2017 ob 09:44

Oakland - MMC RTV SLO

Prvaki Lige NBA, košarkarji Golden Stata, naj se ne bi udeležili tradicionalnega srečanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši.

Trener Steve Kerr je že novembra namignil, da vabila v Belo hišo v primeru osvojitve naslova ne bo sprejel. Do predsednika so bili v preteklosti kritični tudi številni košarkarji na čelu z zvezdnikom Stephenom Curryjem. Po poročanju ameriških medijev naj bi košarkarji odločitev o bojkotu obiska sprejeli soglasno.

Pozneje so v klubu "stopili na žogo" in uradno sporočili: "Danes slavimo naslov. Nismo še dobili povabila za obisk Bele hiše. Odločitev bomo sprejeli, ko bo to potrebno."

Na obisku v Beli hiši so bili študentski prvaki v ameriškem nogometu, igralci Clemsona, medtem ko se ostale ekipe izogibajo srečanja s Trumpom. Obisku se je odpovedalo tudi nekaj igralcev prvaka Lige NFL New Englanda. Številni igralci so ob tem brez dlake na jeziku sporočili, da so se za to odločili zaradi politike novega ameriškega predsednika.

Vsekakor pa bo veselo v Oaklandu, kjer košarkarjem Golden Statea, ki so v treh letih osvojili dva naslova, pripravljajo velik sprejem v četrtek. Po paradi po centru mesta bo v Oaklandu sledilo slavje v parku ob jezeru Meritt. Oblasti pa so že poostrile varnost, saj želijo preprečiti dogodke izpred dveh let, ko so bili ob enakem sprejemu za športne junake mesta v streljanju ranjeni trije ljudje.

R. K.