Durant: Lep občutek je, da sem tokrat premagal Jamesa

LeBron: Golden State požel dividende poletnega trgovanja

13. junij 2017 ob 10:59

Oakland - MMC RTV SLO

V garderobi košarkarjev Golden Stata je tekla penina, igralci Clevelanda pa so bili na novinarski konferenci zelo potrti. LeBron James je že napovedal, da bo kmalu začel s treningi za novo sezono.

"V tem trenutku sem najsrečnejši človek na svetu. Vesel sem, da sem lahko del vsega tega. Povedal sem mami že, ko sem bil star osem let, da nam bo uspelo," je najkoristnejši igralec (MVP) finala Kevin Durant po zmagi na peti tekmi finala Lige NBA nagovoril mamo Wando, ki ga je spremljala vsa leta, ko je doživel številne grenke poraze v Oklahomi. Lani poleti se je odločil za prihod v Oakland in v letošnjem finalu je bil v življenjski formi. Povprečno je dosegal 35,2 točke, 8,4 skoka in 5,4 podaje na tekmo.

Veliko nasprotnikov je upalo, da bodo pogoreli

"Ko je bilo do konca le še minuto, sem pogledal na semafor in nisem mogel verjeti svojem očem. Končno je uspelo. Veliko ekip je imelo izjemne posameznike, ki pa se niso ujeli. Mi smo tudi v finalu igrali moštveno, imel sem veliko pomoč soigralcev. Poglejte statistiko Curryja in Iguodale. Naslov je češnja na torti odlične sezone. Mariskaj sem prebral na socialnih omrežjih, imeli smo veliko nasportnikov, ki so upali, da bomo pogoreli," je razlagal 28-letni Durant. "Zelo dobro se spomnim prvega treninga, ko še nisem vedel, če se bo vse skupaj poklopilo. V rednem delu smo imeli nekaj padcev, odigral sem nekaj slabših srečanj. Vedno smo se pobrali."

V finalni seriji je potekal velik boj z Jamesom. Na četrti tekmi sta si izmenjala tudi nekaj sočnih besed, a po koncu finala sta se objela. "Z LeBronom sva velika tekmeca, po koncu tekme pa se spoštujeva. Lep občutek je, da sem ga tokrat premagal. Zavedam se, da ga poraz skeli in prepričan sem, da bo že julija v telovadnici. Veselim se že novih obračunov v novi sezoni," je dodal MVP finala, ki je bil tokrat zelo zgovoren. Poudaril je, da od februarja ni spil piva, zdaj pa si ga bo privoščil.

Kerr še obogatil zbriko prstanov

Steve Kerr je bil petkrat prvak v igralski karieri. Med letoma 1996 in 1998 se je trikrat veselil lovorike s Chicagom, leta 1999 in 2003 pa je bil najboljši s San Antoniom. V treh letih trenerske kariere je osvojil že drugi pokal Larryja O'Briena.

"Cleveland ima šampionsko zasedbo. Nekajkrat sem bil že pošteno zaskrbljen v finalni seriji, a letos smo bili mi na vrsti po velikem razočaranju v lanskem finalu. Vse od začetka sezone sem bil prepričan, da nam bo uspelo. Res imam srečo, da sem igral v odličnah ekipah, zdaj pa vodim izjemne košarkarje. To je bil prav poseben trenutek, saj sem imel zdravstvene težave in na večini tekem končnice nisem vodil ekipe," je poudaril 51-letni strateg, ki je izpustil enajst tekem končnice zaradi bolečin v hrbtu. Ekipo je zelo uspešno vodil njegov pomočnik Mike Brown.

"Že deset let vemo, da je Durant izjemen igralec, vendar manjkal mu je naslov. Vse do danes. V tej seriji je prevladoval in naredil razliko. Vsaka tekma, ko imaš priložnost osvojiti naslov, je zelo nervozna. Vse se je spremenilo v drugi četrtini, ko nam je steklo. Ogromno košarkarjev je zelo talentiranih, igra se je zelo spremenila v zadnjih letih. Mislim, da sva se oba trenerja večkrat vprašala, če se sploh lahko zaustavi kakšen napad," je finalno serijo ocenil Kerr.

Curry: Zdaj bomo Duranta klicali prvak

Stephen Curry je na peti tekmi prispeval 34 točk in 10 podaj. "Energija v dvorani je bila neverjetna vse od ogrevanja. Vseskozi sem imel občutek, da si lahko priigramo visoko prednost. Nikakor se nam ni useplo odlepiti. Šele v zadnjih treh minutah smo prišli do zmage. Osvojiti naslov v domači dvorani je posebna stvar. Tega ne bom nikoli pozabil. Vsa družina in prijatelji so bili na tekmi. Celotno sezono smo imeli pred seboj le en cilj. Durant je bil neverjeten v finalni seriji. Zelo dobro sva se ujela. Res sem vesel zanj, zdaj ga bomo vsi klicali prvak," je povedal specialist za mete izza črte, ki je v letošnji sezoni vlogo prvega strelca ekipe prepustil Durantu.

James: Golden State požel dividende poletnega trgovanja

LeBron James je postal prvi košarkar, ki je imel v finalu v povprečju trojni dvojček (33,6 točke, 12 skokov in 10 podaj). Na novinarski konferenci je težko skril veliko razočaranje.

"Na parketu sem pustil vse. Na vseh petih tekmah sem iz sebe iztisnil maksimum in nimam si česa očitati. Golden State je najboljša eklipa v ligi v zadnjih treh letih, tudi letos so zbrali največ zmag v rednem delu. Najbolj žal mi je fantov v naši garderobi, ki niso še nikoli osvojilii naslova. Lani smo jih uspeli presenetiti v finalni seriji, poleti pa so se okrepili z enim izmed najboljših košarkarjev v zgodovini Lige NBA. Vodstvo kluba ja potegnilo odlične poteze in zdaj je Golden State požel dividende," je dejal dobitnik treh šampionskih prstanov, ki je doživel peti finalni poraz.

"Golden State ima ekipo v najboljših letih, ki ima še veliko pred seboj. Vse tekmece čaka veliko dela, če bodo želeli biti konkurenčni. Vem, kako se počuti Durant. Ko sem prvič osvojil naslov, je bil občutek podoben kot ob rojstvu prvega sina. V finalu sem igral osmič, odigral sem že številne dobre. Težko ocenim, če sem letos odigral najboljše tekme. Zdaj potrebujem počitek, ki pa bo kratek, vseskozi pa bom delal v fitnesu, to je moj življenski slog," je dodal James.

Zaveda se, da bo treba ekipo okrepiti: "Imeli smo preveč nihanj. Sredi sezone smo imeli velike težave, veliko igralcev je bilo poškodovanih. Redni del smo končali na drugem mestu. Na Vzhodu smo odigrali sijajno, trikrat smo zmagali v Bostonu. V finalu nam ni uspelo, izgubili smo proti izvrstni ekipi. Prepričan sem, da bo vodstvo našega kluba naredilo vse, da okrepi moštvo za naslednjo sezono."

Lue: V garderobi je kar nekaj igralcev točilo solze

"Odločila je tretja tekma, ki smo jo izgubili na domačem parketu, potrem ko smo imeli že lepo prednost. Na prvih dveh tekmah v Oaklandu nismo igrali dobro, tokrat pa je bilo težko. V drugi četrtini smo izgubili preveč žog, kar je omogočilo njihove protinapade. V finalu ne bi smeli izgubiti toliko žog. Vsako srečanje smo prikazali boljšo igro. V garderobi je kar nekaj igralcev točilo solze, zares so si želeli zmage. V zaključnem govoru se mi je tudi zataknilo, to so zelo čustveni trenutki. Zelo težko je preboleti poraz v finalu, še posebej, ker mislimo, da nismo bili daleč od uspeha," je pojasnil trener Cavaliersov Tyronn Lue, ki je ekipo prevzel 22. januarja lani in jo popeljal do prvega naslova v zgodovini kluba, letos pa mu naslova ni uspelo ubraniti.

Irving pohvalil LeBrona

Kyrie Irving je bil junak sedme tekme lanskega finala, ko je Cleveland v Oracle Areni zmagal s 93:89 in prišel do vlikega preobrata po zaostanku z 1:3 v zmagah. Letos jim ni uspela epska vrnitev in Irving ni iskal izgovorov: "Treba je priznati, da so Warriorsi zasluženo zmagali. Zelo smo razočarani, letos smo odigrali 100 tekem, bilo je veliko vzponov in padcev. V zadnjih treh letih smo doživeli veliko nepozabnih trenutkih. James je res neverjeten profesionalec na igrišču in tudi zunaj dvoran. Vse je podredil osvajanju naslovov. Trojni dvojček v povprečju na finalnih tekmah, to pove vse. V vsaki seriji bi rad bil njegov soigralec. Ogromno sem se naučil od njega."

Junija 2018 četrtič zapored ista tekmeca v finalu?

Ekipi sta se že tretjič zapored srečali v finalu Lige NBA. Številni strokovnjaki menijo, da ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi junija 2018 videli še četrto finalno serijo velikih tekmecev. Golden State je odigral zgodovinsko končnico (16 zmag in le en poraz), vsi nosilci igre so v najboljših letih, Cleveland pa na Vzhodu že nekaj let nima pravega tekmeca.

A. G.