Rakete neustavljive pri nabiranju zmag

Lakersi zmagali s trojko v zadnji sekundi

8. december 2017 ob 07:33

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Houstona ostajajo najbolj vroča ekipa Lige NBA, saj so v gosteh premagali Utah s 112:101.

Za Rakete je to osma zaporedna zmaga, na zadnjih 15 tekmah pa so izgubili vsega enkrat. Najboljši strelec je bil spet James Harden (29), Ryan Anderson (za tri točke je metal 5/6) jih je dodal 23, Chrisu Paulu pa je zmanjkal vsega en skok do trojnega dvojčka.

Ingram odločil v zadnji sekundi

Los Angeles Lakersi so v gosteh premagali Philadelphio s 107:104. Odločilni koš je dosegel Brandon Ingram (21 točk), ki je vsega osem desetink pred iztekom tekme po podaji Lonza Balla zadel trojko. Za gostitelje se je Joel Embiid ustavil pri 33 točkah.

Oče spet hvalil sina

"Res mi je lepo podal," je soigralca pohvalil Ingram in dodal: "Bil sem zelo samozavesten in prepričan, da bom zadel." Ameriški mediji so se spet precej ukvarjali z Ballovim očetom, ki je po tekmi v svojem slogu (s katerim sina vedno pretirano hvali) dejal: "On je zadnjo akcijo videl, še preden se je zgodila."

Liga NBA, tekme 7. decembra:

PHILADELPHIA - LA LAKERS 104:107

Embiid 33, Covington 19, Simmons 12, 13 skokov in 15 podaj; Ingram 21, Clarkson in Randle po 16.



PHOENIX - WASHINGTON 99:109

Warren 23, Monroe 15; Beal 34, Morris 21, Oubre Jr. 12.



BROOKLYN - OKLAHOMA CITY 100:95

LeVert 21, Hollis Jefferson 17; Westbrook 31, 8 skokov in 6 podaj.



UTAH - HOUSTON 101:112

Mitchell 26, Burks 17; Harden 29, Anderson 23, Paul 18, 13 podaj in 9 skokov.

Tekme 8. decembra:

CHARLOTTE - CHICAGO

DETROIT - GOLDEN STATE

INDIANA - CLEVELAND

ORLANDO - DETROIT

MEMPHIS - TORONTO

MILWAUKEE - DALLAS

NEW ORLEANS - SACRAMENTO

SAN ANTONIO - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 26 22 4 84,6 CLEVELAND CAVALIERS 25 18 7 72,0 TORONTO RAPTORS 22 15 7 68,2 DETROIT PISTONS 24 14 10 58,3 MILWAUKEE BUCKS 23 13 10 56,5 WASHINGTON WIZARDS 25 14 11 56,0 INDIANA PACERS 25 14 11 56,0 PHILADELPHIA 76ERS 24 13 11 54,2 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 24 12 12 50,0 MIAMI HEAT 24 11 13 45,8 ORLANDO MAGIC 26 11 15 42,3 BROOKLYN NETS 24 10 14 41,7 CHARLOTTE HORNETS 23 9 14 39,1 ATLANTA HAWKS 24 5 19 20,8 CHICAGO BULLS 23 3 20 13,0 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 23 19 4 82,6 GOLDEN STATE WARRIORS 26 20 6 76,9 SAN ANTONIO SPURS 25 17 8 68,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 26 15 11 57,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 24 13 11 54,2 DENVER NUGGETS 24 13 11 54,2 NEW ORLEANS PELICANS 25 13 12 52,0 UTAH JAZZ 26 13 13 50,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 24 11 13 45,8 LOS ANGELES LAKERS 24 9 15 37,5 LOS ANGELES CLIPPERS 23 8 15 34,8 PHOENIX SUNS 27 9 18 33,3 MEMPHIS GRIZZLIES 24 8 16 33,3 SACRAMENTO KINGS 24 7 17 29,2 DALLAS MAVERICKS 25 7 18 28,0

