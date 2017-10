Reprezentančni vrh Dončić že osvojil, zdaj še na vzponu na klubski

Nikolić in Murić v boj za minute, težko leto pred Dragićem

11. oktober 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Maja bo v Beogradu okronan evropski klubski prvak. Za lovoriko se bo v Evroligi potegovalo pet slovenskih košarkarjev, oči pa bodo uprte predvsem v Luko Dončića.

Najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje vstopa v drugo sezono novega tekmovalnega sistema. Med sabo po ligaškem sistemu igra 16 najboljših moštev stare celine, kar se je lani izkazalo za dobrodošlo popestritev, ko je vsak teden na sporedu vsaj en derbi evropskih velikanov. Polovica jih gre v končnico, kjer četrtfinalne serije dajo štiri udeležence zaključnega turnirja, ki bo tokrat v Kombank Areni. Naslov bo branil Fenerbahče, prvi turški klub na vrhu Evrope. Potem ko so lani v Evroligi igrali kar štirje klubi iz Carigrada, kjer je bil potem tudi Final Four v Sinan Erdemu, sta letos le dva, ima pa zato Španija kar pet predstavnikov. Čeprav so slovenski klubi kar nekaj razredov oddaljeni od evroligaške ravni, pa v njej nastopa pet košarkarjev.

Dončić glavni nosilec igre rekorderja po naslovih

Prvo ime je Luka Dončić, 18-letni mladenič, ki je v elitnem tekmovanju navduševal že lani. Štirikrat je bil izbran za najkoristnejšega posameznika kroga, kot najstnik podiral številne evroligaške mejnike in bil na koncu prepričljivo imenovan tudi za vzhajajočo zvezdo lige, najboljšega mladega igralca v tekmovanju. Letos ga v Real Madridu, ki na stavnicah za končno zmago zaseda tretje mesto, čaka še konkretnejša vloga. Poškodoval se je Sergio Llull, ki je bil lani, ko je kraljevi klub končal redni del na vrhu, izbran za MVP-ja tekmovanja. Prav Dončić je glavni adut Pabla Lasa, da zapolni vrzel ob odsotnosti izvrstnega Španca.

Dončić je blestel skozi vso sezono, toda na zaključnem turnirju, kjer so bili Madridčani neprepričljivi, mu ni šlo. Dvorano Sinan Erdem je maja zapustil v solzah. Štiri mesece kasneje je v njej rajal s kolegi iz reprezentance, ko so se zavihteli na evropski vrh. Ko je februarja, tik preden je postal polnoleten, prvič spregovoril s slovenskimi mediji, je napovedal medaljo. Tedaj so se napovedi zdele optimistične, morda celo malce utopične. Vendar je "ubijalec z deškim obrazom" željo izpolnil že v svojem prvem nastopu na velikem tekmovanju. Februarja je tudi za MMC razblinil kakršne koli dvome glede igranja za Slovenijo, ko so se v javnosti pojavila namigovanja, da bi lahko oblekel dres Španije ali Srbije. "Tam bi lahko kaj osvojil" je bilo slišati. No, Luka je v dresu domovine osvojil zlato, ob tem pa je kot zadnji oviri podrl prav ti dve izbrani vrsti.

Fantastično je igral v navezi z Goranom Dragićem, v ključnih trenutkih nosil ogromno odgovornosti in končal prvenstvo z zlato kolajno za vratom ter uvrstitvijo v prvo peterko turnirja. Ene sanje so se mu že uresničile, letos, ko morda zadnjo sezono igra v Evroligi, bo lovil še druge. "Zmaga v Evroligi je za vse nas velik izziv. Je največja lovorika, ki jo lahko osvojimo, in naredili bomo vse, da dejansko dvignemo ta pokal. Konkurenca, ki nas čaka, je zelo zahtevna. Dobili smo okrepitve, ki jih bomo zelo potrebovali, saj nas čaka dolga sezona in tudi dolga klop bo pomembna. V zadnjih petih letih smo bili na Final Fouru, kar je lep dosežek. Navijači od Reala pričakujejo na vsaki tekmi zmago in čim boljšo igro. Vemo, da je to eden največjih klubov v Evropi," je povedal mladi Ljubljančan, ki je že blestel v mladinski različici tekmovanja.

Nikolić in Murić po minute, težko leto za Dragića

Luka je v španskem prvenstvu ujel vrhunsko formo, prav tako pa odlično igra drugi slovenski reprezentant v madridskem dresu Anthony Randolph, ki je ključen mož Lasove vrste na štirici. Od okrepitev lahko izpostavimo Fabiena Causeura, Facunda Campazza, Chassona Randla in Ognjena Kuzmića. Medtem ko Realov dvojec igra vse bolje, pa ostalo slovensko trojico čaka predvsem boj za minute. Prvi nasprotnik kraljevega kluba bo Anadolu Efes, ki se mu je pred sezono pridružil Edo Murić. 25-letnega Ljubljančana, ki se je v reprezentanci tako dobro podredil svoji vlogi, čaka debi v Evroligi in trd boj za minute v dresu carigrajskega velikana, ki je na stavnicah osmi. Kako težka naloga je to, je lani izkusil Alen Omić. Vrsto Velimirja Perasovića so okrepili še Krunoslav Simon, Birkan Batuk, Brock Motum, Vladimir Štimac, Ricky Ledo, Josh Adams in Errick McCollum.

Aleksej Nikolić, ki je svojo kakovost z odličnimi predstavami dokazal na EuroBasketu, je zdaj končno član le prve ekipe Broseja. V Bambergu se 22-letni Postojnčan bori za čim več priložnost, toda konkurenca je pri nemškem prvaku na zunanjih položajih velika, je pa že nekajkrat dokazal tudi v klubski majici, da je sposoben igrati na zelo visoki ravni. Andrea Trinchieri ima na voljo sicer nove okrepitve Quincyja Millerja, Luko Mitrovića, Rickyja Hickmana, Daniela Hacketta, Bryca Taylorja in Augustina Rubita.

Zahtevno leto je pred Zoranom Dragićem, ki je zaradi težke poškodbe moral izpustiti evropsko prvenstvo. 28-letni Ljubljančan je uspešno okreval, a si po dolgotrajni rehabilitaciji ni uspel izboriti konkretne vloge pri povsem prenovljeni milanski Olimpii, ki je lani razočarala na zadnjem mestu. Zasedba je popolnoma nova, nov je tudi trener, Dragića pa ni v načrtih Simoneja Pianigianija, saj ga tudi ni v postavi, ki je zapisana na uradni strani Evrolige in naj bi zanj Milančani že iskali nov klub. Novinci pri najuspešnejšem italijanskem klubu so Jordan Theodore, Andrew Goudelock, Vladimir Micov, Dairis Bertans, Patrick Young, Marco Cusin, Arturas Gudaitis, Cory Jefferson in Amath M'Baye.

CSKA, Fenerbahče, Real Madrid ...

Sicer pa je na stavnicah prvi favorit CSKA. Rdeča armada, ki je naslov osvojila pred dvema letoma, je našla dostojno zamenjavo za Miloša Teodosića v Sergiu Rodriguezu. Prišli so še Leo Westermann, Wll Clyburn in Othello Hunter. Na stavnicah drugo mesto zaseda Fenerbahče. Branilci naslova so izgubili najboljša dva posameznika Ekpeja Udoha in Bogdana Bogdanovića, a zadržali ostalo jedro moštva. Novi obrazi v vrsti Želja Obradovića so Brad Wanamaker, Nicolo Melli, Jason Thompson, Sinan Guler in Marko Gudurić. Med favorite sodijo še oba grška velikana Olympiacos in Panathinaikos, ki sta oba doživela kar nekaj spremembe, a še vedno stavita na izkušene domače košarkarje, kot so Vasilis Spanulis, Jorgos Printezis in Nick Kalates, ter Barcelona, ki je pripeljala številne nove igralce, med drugim Thomasa Huertela in najboljšega obrambnega košarkarja zadnje sezone Adama Hango. Nov je tudi trener Sito Alonso, ki je prišel iz Baskonie. V končnico se naj bi po stavnicah uvrstil še Maccabi, ki ga je letos prevzel povratnik v Evropo Neven Spahija, ki je tudi dober znanec slovenskega parketa. Na stavnicah je popoln avtsajder aktualni prvak Lige ABA in edini predstavnik regije med elito Crvena zvezda.

Četrtek ob 19.00:

CSKA MOSKVA - OLIMPIA MILANO

ANADOLU EFES - REAL MADRID

Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - MACCABI

OLYMPIACOS - BASKONIA

Ob 21.00:

UNICAJA MALAGA - FENERBAHČE



Petek ob 18.30:

HIMKI MOSKVA - VALENCIA

Ob 19.00:

ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA

Ob 21.00:

BARCELONA - PANATHINAIKOS

Tilen Jamnik