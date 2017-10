Evroliga zavrnila Fibo: Reprezentance bodo brez najboljših

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Luke Dončića in Anthonyja Randolpha novembra ne bo s slovensko reprezentanco. Foto: BoBo Sorodne novice Z imenovanjem novega selektorja bo treba pohiteti Dodaj v

7. oktober 2017 ob 11:13

Barcelona - MMC RTV SLO

Ko je vse kazalo, da bo prišlo do kompromisa, so vodstvo in klubi Evrolige zavrnili predlog Fibe o spremembi koledarja tekmovanj. Tako bo uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo minil brez najboljših košarkarjev.

Fiba je na mizo dala predlog, da se kvalifikacijske tekme premaknejo s četrtka na petek, tako da bi dvoboje v Evroligi lahko odigrali v torek, potem pa bi se košarkarji do ponedeljka pridružili reprezentancam. To bi se moralo zgoditi dvakrat, po enkrat v novembrskem in februarskem terminu. Evroliga in klubi so ostali neomajni in predloga niso sprejeli.

Fiba je že izrazila globoko razočaranje nad zavrnitvijo. "Ta majhna sprememba bi takoj rešila spor glede koledarja, ki ga je Evroliga naredila tako, da je ignorirala datume kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki so bili objavljeni že leta 2015. Fiba je predlagala praktično rešitev, ki pa je bila zavrnjena. Zamujena je zlata priložnost, da se na pozitiven način reši težava za igralce, reprezentance in navijače," je v pismu za javnost med drugim zapisala Fiba, ki Evroligo obtožuje, da dela v ozkem interesu majhnega števila klubov in zanemarja širšo košarkarsko družino.

Če do rešitve ne bo prišlo, bo Slovenija novembra proti Belorusiji in Španiji igrala brez Luke Dončića, Anthonyja Randolpha, Zorana Dragića, Alekseja Nikolića in Eda Murića.

R. K.