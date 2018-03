Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je bil enomesten drugič na 13 tekmah v marcu. Foto: Reuters Dodaj v

Spoelstra dobil prvega otroka, Miami klonil po podaljšku

Goran Dragić je dosegel 9 točk

26. marec 2018 ob 07:54

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Indiane so po podaljšku premagali Miami s 113:107 in si sedmič v zadnjih osmih sezonah priigrali končnico. Prvič v karieri je tekmo izpustil trener Miamija Erik Spoelstra.

47-letnik je zapustil Indianapolis, potem ko je izvedel, da bo njegova žena rodila. Zakonca Spoelstra sta čez nekaj ur dobila prvega otroka - dečka.

Miami je imel priložnost za zmago v rednem delu, vendar je James Johnson osem sekund pred koncem zadel le enega od dveh prostih metov. V podaljšku so Pacersi pobegnili z enajstimi zaporednimi točkami. Victor Oladipo je dosegel 23 točk, Thaddeus Young eno manj.

Pri Miamiju sta bila najučinkovitejša Johnsona. Tyler je vknjižil 19 točk, James 15. Goran Dragić je v 36 minutah dosegel 9 točk (met 4/9) in zbral 6 podaj ter dva skoka.

Na Vzhodu je tako znanih pet udeležencev končnice. Poleg Indiane so si jo tudi teoretično priigrali Toronto, Boston, Cleveland in Philadelphia.

Miami ima do konca rednega dela še osem tekem, šest na domačem parketu. Najprej so na vrsti Cleveland, Chicago, Brooklyn in Atlanta.

Še naprej je pestro na Zahodu, kjer je Portland z zmago v Oklahomi (108:105) naredil velik korak proti tretjemu mestu. Utah je s 110:91 odpravil zdesetkani Golden State in ima na osmem mestu dve zmagi prednosti pred Denverjem.

INDIANA - MIAMI 113:107 (podaljšek)

Oladipo 23, Young 22; J. Johnson 19, J. Johnson 15, Dragić 9 (met: 4/9), 4 skoki in 6 podaj v 36 minutah.

BROOKLYN - CLEVELAND 114:121

Harris 30; James 37 in 10 skokov, Love 20 in 15 skokov, Clarkson 18.

MILWAUKEE - SAN ANTONIO 106:103

Antetokounmpo 25, 10 skokov, Bledsoe 23; Aldridge 34, Gasol 22, 13 skokov.

TORONTO - LA CLIPPERS 106:117

Valančiunas (10 skokov) in VanVleet 16; Williams 26, Harris 20.

SACRAMENTO - BOSTON 93:104

Hield 21, Labissiere 14; Rozier 33, Brown 19, Horford 14.

WASHINGTON - NEW YORK 97:101

Beal 14, Morris, Porter, Oubre po 13; Burke 19, Lee 13.

OKLAHOMA CITY - PORTLAND 105:108

Westbrook 23, Adams 18, 10 skokov; McCollum 34, Lillard 24, Nurkić 17.

HOUSTON - ATLANTA 118:99

Green 25, Gordon 22, Harden 18, 15 podaj, 10 skokov; Prince 28, Taylor 26.

GOLDEN STATE - UTAH 91:110

Cook 17, Igoudala 12; Mitchell 21, Gobert 17, 15 skokov, Ingles 14.

Tekme 26. marca:

CHARLOTTE - NEW YORK

DETROIT - LA LAKERS

PHILADELPHIA - DENVER

MINNESOTA - MEMPHIS

PHOENIX - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 74 54 20 73,0 BOSTON CELTICS 73 50 23 68,5 CLEVELAND CAVALIERS 73 44 29 60,3 PHILADELPHIA 76ERS 72 42 30 58,3 INDIANA PACERS 74 43 31 58,1 WASHINGTON WIZARDS 73 40 33 54,8 MILWAUKEE BUCKS 73 39 34 53,4 MIAMI HEAT 74 39 35 52,7 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 73 33 40 45,2 CHARLOTTE HORNETS 74 33 41 44,6 NEW YORK KNICKS 74 27 47 36,5 CHICAGO BULLS 73 24 49 32,9 BROOKLYN NETS 74 23 51 31,1 ORLANDO MAGIC 73 22 51 30,1 ATLANTA HAWKS 74 21 53 28,4 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 74 60 14 81,1 GOLDEN STATE WARRIORS 73 54 19 74,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 73 45 28 61,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 75 44 31 58,7 NEW ORLEANS PELICANS 74 43 31 58,1 SAN ANTONIO SPURS 74 43 31 58,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 74 42 32 56,8 UTAH JAZZ 74 42 32 56,8 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 73 40 33 54,8 LOS ANGELES CLIPPERS 73 39 34 53,4 LOS ANGELES LAKERS 72 32 40 44,4 SACRAMENTO KINGS 74 24 50 32,4 DALLAS MAVERICKS 73 22 51 30,1 MEMPHIS GRIZZLIES 73 19 54 26,0 PHOENIX SUNS 74 19 55 25,7

R. K.