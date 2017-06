Westbrook po zgodovinskih predstavah MVP rednega dela

Draymond Green obrambni igralec leta

27. junij 2017 ob 07:57

New York City - MMC RTV SLO

Russell Westbrook, košarkar Oklahome Cityja, je bil imenovan za najkoristnejšega igralca rednega dela pretekle sezone v Ligi NBA. V ožjem izboru je premagal Jamesa Hardna in Kawhija Leonarda.

Za Westbrookom je sanjska sezona. 28-letni Kalifornijec je v rednem delu sezone v povprečju dosegal neverjetnih 31,6 točke, 10,4 podaje in 10,7 skokov na tekmo.

Postal je šele drugi igralec v zgodovini in prvi v zadnjih 55 letih, ki je v povrečju čez celotno sezono dosegal dvomestno število v treh velikih kategorijah. Podrl je tudi rekord Oscarja Robertsona po številu doseženih trojnih dvojčkov v posamezni sezoni.

Westbrook: Ta nagrada je za soigralce

"Soigralci so zame žrtvovali ogromno. Seveda je bila pretekla sezona zame zares izjemna, a brez soigralcev vse to ne bi bilo mogoče. Zato ta nagrada ni zame, je za vse vas soigralce. Hvaležen sem, da vas imam na svoji strani. Ste moji bratje za vedno," je v govoru po prejeti lovoriki Maurica Podoloffa iz rok komisionarja lige Adama Silverja dejal Westbrook, ki je želel vso sezono predvsem utišati kritike, ki so dvomili, da bo lahko na parketu še naprej tako uspešen brez Kevina Duranta. Ta se je pred začetkom sezone preselil v Golden State, s katerim je tudi postal prvak. Brez Duranta je Oklahoma City v rednem delu sezone dosegla 47 zmag, le osem manj kot leto prej.

Green obrambni igralec leta

Nagrado za obrambnega igralce leta je prejel Draymond Green (Golden State), novinec leta je postal branilec Milwaukeeja Malcolm Brogdon, za najboljšega igralca s klopi je bil imenovan branilec Houstona Eric Gordon, trener leta pa je postal Mike D'Antoni, ki je Houston popeljal do 55 zmag v svoji prvi sezoni na klopi ekipe iz Teksasa. V najboljšo peterko leta so se uvrstili Leonard (San Antonio), LeBron James (Cleveland), Anthony Davis (New Orleans), Harden (Houston) in Westbrook (Oklahoma City). V drugo peterko Kevin Durant (Golden State), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Rudy Gobert (Utah), Stephen Curry (Golden State) in Isaiah Thomas (Boston).

Tudi Šarić v središču pozornosti

V obrambno peterko lige so se uvrstili Green (Golden State), Gobert (Utah), Leonard (San Antonio), Chris Paul (LA Clippers) in Patrick Beverley (Houston). Presenetljivo v peterki ni Averyja Bradleyja (Boston). V najboljši peterki, sestavljeni iz novincev, so Brogdon (Milwaukee), Dario Šarić in Joel Embiid (oba Philadelphia), Buddy Hield (Sacramento) in Willy Hernangomez (New York).

Mitja Lisjak