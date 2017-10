Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrew Wiggins in Karl-Anthony Towns sta skupaj dala 54 točk, sodelovala pa sta tudi pri odločilni akciji Minnesote. Foto: AP Russell Westbrook je ob 31 točkah zbral tudi deset podaj. Foto: Reuters Veliki poletni okrepitvi Minnesote in Oklahoma Cityja, Jimmy Butler in Carmelo Anthony. Foto: Reuters Anthony Davis je v Los Angelesu kraljeval pod obema obročema. Foto: Reuters Dodaj v

Wiggins za zmago v Oklahoma Cityju prehitel sireno

Lakersi z -21 do +5, a vseeno poraženi

23. oktober 2017 ob 07:50

Oklahoma City - MMC RTV SLO

Košarkarji Minnesote so s 115:113 v gosteh premagali Oklahomo. Junak srečanja je bil Andrew Wiggins, ki je ob zvoku sirene zadel za drugo zmago Timberwolvesov v sezoni.

Ko je bilo do konca 8,9 sekunde, so imeli gostitelji ob vodstvu Minnesote s 112:110 napad. Po žogo je prišel motor domačega moštva Russell Westbrook, ki je na trojki našel Carmela Anthonyja. Zvezdniška okrepitev Oklahome je dokaj neoviran zadel za 113:112. Volkovom je ostalo še 4,7 sekunde za zadnjo akcijo, niso pa imeli več na voljo "timeoutov". Taj Gibson, ki je prej slabše pokril Anthonyja, je žogo poslal v igrišče do Wigginsa, ki se je uspel odkriti. 22-letni Kanadčan je stekel v napad in vrgel z velike razdalje, žoga pa je s pomočjo table šla skozi mrežico.

"Videl sem, koliko časa je le še ostalo. Prišel sem najbližje, kot sem lahko, in vrgel. Vse se je popolno izšlo. Taj me je našel, KAT (Karl-Anthony Towns, op. a.) je postavil dober blok. Občutek, ko sem izpustil žogo pri metu, je bil neverjeten," je v zanosu razlagal Wiggins, ki je tako kot Kar-Anthony Towns prispeval 27 točk. Towns je ujel še 12 odbitih žog. Pri Oklahoma Cityju, ki je zadnjo četrtino dobil za 11, je bil z 31 točkami najboljši Westbrook. 15 jih je vpisal v zadnjih 12 minutah.

Gibson, ki je lani oblekel tudi dres Oklahome, je dodal, da podobne situacije na treningih vadijo ves čas: "To treniramo šestkrat na vsak trening. Ko dobim žogo, je moja naloga, da sem potrpežljiv in najdem prostega igralca. Skušal sem podati Jeffu Teaguu, ampak je bil Wig povsem sam. KAT je naredil, kar je njegova naloga, vse ostalo pa je zgodovina."

Lakersi z -21 do +5, a vseeno poraženi

Los Angeles Lakersi so proti New Orelansu v Staple Centru zaostajali že za 21 točk. Toda vrnili so se in zadnjo četrtino odprli z delnim izidom 18:4, s čimer so dobrih sedem minut pred koncem povedli s 101:98. Priigrali so si že pet točk naskoka, vendar sta moštvi v zadnje tri minute vstopili izenačeni na 110, gostje pa so bili v končnici v napadu bolj razpoloženi. Anthony Davis se je izkazal s 27 točkami in 17 skoki, DeMarcus Cousins pa je pristavil 22 točk, ujel pa je še 11 odbitih žog.

Pri Lakersih je bil prvi strelec Jordan Clarkson, ki jih je dal 24. Ob svojem debiju je Kentavious Caldwell-Pope, ki je poleti podpisal v Los Angelesu zelo visoko pogodbo, prispeval 20 točk. Lonzo Ball je bil znova blizu trojnega dvojčka. Tokrat sicer ni bil tako razigran v napadu. Dal je osem točk, ujel je prav toliko odbitih žog, podelil pa je 13 podaj.

Tekme 22. oktobra:

BROOKLYN - ATLANTA 116:104

Crabbe 20, Russell (10 podaj), LeVert po 16; Belinelli 19.



OKLAHOMA CITY - MINNESOTA 113:115

Westbrook 31 in 10 podaj; Towns (12 skokov) in Wiggins po 27.



LA LAKERS - NEW ORLEANS 112:119

Clarkson 24; Davis 27 in 17 skokov, Cousins 22.

Tekme 23. oktobra:

DETROIT - PHILADELPHIA

MIAMI - ATLANTA

HOUSTON - MEMPHIS

MILWAUKEE - CHARLOTTE

DALLAS - GOLDEN STATE

SAN ANTONIO - TORONTO

DENVER - WASHINGTON

PHOENIX - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 2 2 0 100,0 BROOKLYN NETS 3 2 1 66,7 BOSTON CELTICS 3 1 2 33,3 PHILADELPHIA 76ERS 3 0 3 0,0 NEW YORK KNICKS 2 0 2 0,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 3 2 1 66,7 MILWAUKEE BUCKS 3 2 1 66,7 DETROIT PISTONS 3 2 1 66,7 INDIANA PACERS 3 1 2 33,3 CHICAGO BULLS 2 0 2 0,0 Jugovzhodna divizija: WASHINGTON WIZARDS 2 2 0 100,0 ORLANDO MAGIC 3 2 1 66,7 CHARLOTTE HORNETS 2 1 1 50,0 MIAMI HEAT 2 1 1 50,0 ATLANTA HAWKS 3 1 2 33,3 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % MINNESOTA TIMBERWOLVES 3 2 1 66,7 UTAH JAZZ 3 2 1 66,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 3 2 1 66,7 DENVER NUGGETS 2 1 1 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 3 1 2 33,3 Pacifiška divizija: LOS ANGELES CLIPPERS 2 2 0 100,0 LOS ANGELES LAKERS 3 1 2 33,3 GOLDEN STATE WARRIORS 3 1 2 33,3 SACRAMENTO KINGS 3 1 2 33,3 PHOENIX SUNS 3 0 3 0,0 Jugozahodna divizija: HOUSTON ROCKETS 3 3 0 100,0 MEMPHIS GRIZZLIES 2 2 0 100,0 SAN ANTONIO SPURS 2 2 0 100,0 NEW ORLEANS PELICANS 3 1 2 33,3 DALLAS MAVERICKS 3 0 3 0,0

