Začetek kvalifikacij brez Dončića, Randolpha in Nikolića

Prva tekma 24. novembra v Stožicah proti Belorusiji

13. november 2017 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarski selektor Rado Trifunović je enajst dni pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo objavil seznam 14 igralcev, ki bodo igrali proti Belorusiji in Španiji.

Na seznamu je osem košarkarjev, ki so septembra osvojili naslov evropskega prvaka - Matic Rebec, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Žiga Dimec in Vlatko Čančar. Trifunović se je moral odpovedati Luki Dončiću, Anthonyju Randolphu in Alekseju Nikoliću, ki imajo klubske obveznosti v Evroligi.

Poleg osmerice zlatih je Trifunović vpoklical še povratnika po poškodbi Zorana Dragića, debitanta Jurija Macuro ter Gregorja Hrovata, Žan Marka Šiška, Luko Rupnika in Miho Lapornika, ki so sodelovali na letošnjih pripravah za evropsko prvenstvo.

Priprave se bodo začele v ponedeljek. Prvo tekmo bo Slovenija odigrala v petek, 24. novembra, ob 20.30 v Stožicah proti Belorusiji. Dva dneva pozneje jo čaka gostovanje v Burgosu pri Španiji.

"Reprezentanca se bo zbrala prihodnji ponedeljek in opravila kratke priprave pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Za sodelovanje v prvem kvalifikacijskem oknu sem določil štirinajst košarkarjev. Igralce bomo skušali v petih dveh optimalno pripraviti na domače srečanje proti Belorusiji in gostovanje v španskem Burgosu. Časa za priprave ni veliko, vendar se s tem problemom ukvarjajo pri vseh reprezentancah. Delo nam bo olajšano, saj bomo gojili podoben slog in sistem igre kot na zadnjem evropskem prvenstvu. Košarkarji način dela že poznajo, ga pa bo potrebno osvežiti oziroma obnoviti, saj so igralci med sezono vpeti v klubski sistem. Upam, da bo štirinajsterica na zbor prišla zdrava. Dobro poznam naše reprezentante in vem, da bo želja po dokazovanju in zastopanju barv naše reprezentance vsekakor prisotna," je povedal Trifunović.

KVALIFIKACIJE, prvi del, skupina A

Tekme Slovenije



Petek, 24. novembra, ob 20.30:

SLOVENIJA - BELORUSIJA (Stožice)

Nedelja, 26. novembra, ob 21.00:

ŠPANIJA - SLOVENIJA (Burgos)



Petek, 23. februarja 2018:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 26. februarja 2018:

BELORUSIJA - SLOVENIJA



Četrtek, 28. junija 2018:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

Nedelja, 1. julija 2018:

SLOVENIJA - ČRNA GORA

V drugem delu se bodo v skupini I najboljšim trem iz skupine A pridružile najboljše tri reprezentance iz skupine B (Švedska, Turčija, Latvija, Ukrajina). Na SP bodo vodila prva tri mesta.

Robi Kaurin