Zagorac po polovici sezone Bolgarijo zamenjal za Rusijo

Za Slovenijo igral v zadnjih kvalifikacijah

5. januar 2017 ob 18:40

Perm - MMC RTV SLO/STA

Košarkarski reprezentant Saša Zagorac je sporazumno prekinil pogodbo z Lukoilom Academicom, svojo kariero pa bo nadaljeval v ruski prvi ligi pri ekipi Parma Perm.

Zagorac, ki je septembra igral za slovensko izbrano vrsto v kvalifikacijah za uvrstitev na letošnje evropsko prvenstvo, bil pa je tudi reprezentant na EuroBasketu 2015, je v bolgarskem državnem prvenstvu na 11 tekmah v povprečju dosegal po 7,9 točke, imel pa je tudi 4,4 skoka in 1,7 podaje. Igral je tudi v Fibinem pokalu, kjer je imel na osmih tekmah povprečje 11,8 točke, 3,6 skoka in 1,8 podaje. Lukoil sicer v Bolgariji vodi.

Ruska Parma Perm je trenutno na zadnjem mestu ruske prve lige, za 33-letnega krilnega centra iz Ljubljane bo to že peta država v tujini. Do zdaj je igral v Italiji, Iranu, Španiji in Avstriji. Pred odhodom v Bolgarijo je bil član Uniona Olimpije.

