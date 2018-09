Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Petrola Olimpije so si nastop na Superpokalu, kjer bodo lovili svojo deveto lovoriko, priborili z naslovom državnega prvaka Slovenije. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v

Zmaji proti tigrom za prvo košarkarsko lovoriko v Hali Tivoli

Superpokal Slovenije 24. septembra

1. september 2018 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarska klubska sezona se bo začela s tradicionalnim superpokalom Slovenije. Petrol Olimpija in Sixt Primorska se bosta za prvo lovoriko v sezoni pomerila 24. septembra v Hali Tivoli.

Košarkarji Petrola Olimpije so si nastop na Superpokalu, kjer bodo lovilo svojo deveto lovoriko, priborili z naslovom državnega prvaka Slovenije. V izjemno razburljivi seriji so s 3:2 v zmagah ugnali novomeško Krko. Sixt Primorska je bila v pretekli sezoni najboljša v Pokalu Spar. V finalu so z 20 točkami naskoka ugnali Šenčur GGD.

Srečanje Superpokala bo gostila legendarna Hala Tivoli. V preteklih sezonah je bilo običajno, da tekmo Superpokala organizira klub, ki se je prebil v 1. SKL-ju. V pretekli sezoni je v Ligi Nova KBM obstalo vseh deset moštev, zato bo Superpokal potekal v legendarni Hali Tivoli.

Slovenski Superpokal 2017 je pripadel ljubljanski Petrolu Olimpiji, ki je ugnala Krko.

Superpokal Slovenije

Ponedeljek, 24. septembra, ob 20.00 (v Hali Tivoli):

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

