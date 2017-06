Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser naj bi dirkal že čez dva tedna v Italiji. Foto: AP/AMZS Marka Jermana, udeleženca svetovnega prvenstva v vzdržljivostnih dirkah, čaka naslednji konec tedna četrta preizkušnja sezone ne Slovaškem, ki bo zanj še posebej pomembna, saj nastopa za slovaško ekipo Maco Racing. S tretjim mestom na zadnji dirki v Oscherslebnu pa je napovedal, da lahko morda ekipa tudi v skupnem seštevku seže visoko. Foto: Andreja Prel/AMZS Najboljši slovenski spidvejist Matej Žagar je priznal, da zanj po 15 osvojenih naslovih državnega prvaka in 16., ki mu je zelo blizu (potrditi ga mora še na zadnji dirki sezone), to tekmovanje ne predstavlja več pravega izziva. Zato je pripravljen prepustiti mesto mlajšim, sam pa poiskati druge izzive. Foto: Borut Cvetko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gajser do konca sezone želi okusiti slast zmage; optimistična tudi Žagar in Jerman

15. junij 2017 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Motokrosist Tim Gajser se iz dneva v dan počuti bolje po poškodbi, skoraj stoodstotno pa se bo na teren vrnil na dirki za SP v Italiji.

"Čez 14 dni bo dirka SP v Italiji in tam bom skoraj stoodstotno nastopil. Tam se vedno počutim zelo dobro, to je zame skorajda domač teren, saj je vedno veliko mojih navijačev," je povedal svetovni prvak iz sezone 2016, ki je zaradi zlomov in padcev izpustil zadnji dve dirki.

Ta konec tedna je na sporedu dirka za državno prvenstvo v Mačkovcih, kjer pa njegova udeležba še ni povsem zanesljiva, pravi, da se bo odločil po tem, ko bo videl, kako se počuti na motorju. Treniral ni praktično nič od padcev v Latviji, ko se je potem samo še udeleževal treningov in kvalifikacij ter tudi dirke v Nemčiji, dokler ni zaradi prehudih bolečin odnehal, podrobnejši pregled pa je pokazal zlom lopatice.

Njegovo zdravstveno stanje je zdaj bistveno boljše. "Napredek je viden, bolje mi gre iz dneva v dan. Odvija se zelo hitro, nad pričakovanji, v kratkem bom šel na motor, da bom videl, kako bo reagiralo telo."

Z možnostmi za obrambo naslova se noče več obremenjevati, pravi, da bo vsako dirko vzel kot posamično, upa pa, da bo do konca sezone še okusil slast zmage.

Na novinarski konferenci v prostorih krovne zveze AMZ sta poleg Gajserja prerez sezone naredila tudi ostala dva slovenska predstavnika na mednarodnih tekmovanjih - motociklist Marko Jerman in spidvejist Matej Žagar.

Jerman: V igri nove stopničke

Jermana, udeleženca svetovnega prvenstva v vzdržljivostnih dirkah, čaka naslednji konec tedna četrta preizkušnja sezone ne Slovaškem, ki bo zanj še posebej pomembna, saj nastopa za slovaško ekipo Maco Racing. S tretjim mestom na zadnji dirki v Oscherslebnu pa je napovedal, da lahko morda ekipa tudi v skupnem seštevku seže visoko.

"Letošnjo sezono smo zelo dobro začeli, s četrtim mestom na dirki Bol d'Or. Potem smo imeli nekaj tehničnih težav na dirki v Le Mansu, brez njih bi morda tudi tam že bili v igri za stopničke. Na tretji tekmi sezone pa se je končno vse skupaj sestavilo in smo bili na stopničkah," je o dosedanjem delu sezone dejal Jerman.

Na naslednjo dirko se bodo v ekipi še posebej dobro pripravili, saj bo v soboto 24. junija na dirkališču Slovakiaring blizu Bratislave, le 40 kilometrov od sedeža ekipe Maco. "Od te dirke pričakujemo veliko. To je domač teren, tam sem tudi dosti treniral in dirkal. Nenazadnje smo tudi po točkah blizu vodilnim v SP, v igri so morda tudi stopničke."

Do konca njegove sezone sta še dve dirki, poleg te na Slovaškem še zadnja na Japonskem, kjer pa Jermanova udeležba še ni zanesljiva. Kot je dejal, bo veliko odvisno od tega, kako se bodo odrezali naslednji teden; če bodo po osemurni dirki še v igri za skupne stopničke, bo moštvo verjetno potovalo na Japonsko, sicer pa se bodo poti zaradi velikega finančnega vložka odpovedali.

Žagar: Odloča tehnika, ne znanje

Nekaj zdravstvenih težav je imel na zadnji dirki v Pragi tudi Žagar. A zdaj je po tej plati vse v redu, najboljšega slovenskega spidvejista motijo le njegova nihanja na prvih štirih dirkah sezone. "Imam srečo, da je pred mano še večji del sezone. Rad bi odpeljal bolje, brez napak, a nihanja se dogajajo tudi drugim. Zdaj res lahko zmaga vsakdo, ni več tako kot pred desetimi leti, ko se je za najboljše vedelo, da bodo vedno v vrhu."

Dodal je, da mu ni všeč, ker v vedno večji meri odloča tehnika, ne pa vozniško znanje. Razmišlja tudi o še enem strokovnjaku za pripravo motorjev, poleg tega pa je priznal, da zanj po 15 osvojenih naslovih državnega prvaka in 16., ki mu je zelo blizu (potrditi ga mora še na zadnji dirki sezone), to tekmovanje ne predstavlja več pravega izziva. Zato je pripravljen prepustiti mesto mlajšim, sam pa poiskati druge izzive.

Eden bo tudi nastop na kvalifikacijski dirki za naslednjo sezono svetovnega prvenstva. Zanj je to nekakšen načrt B, če ob koncu te sezone ne bo med najboljšimi osmimi, ki imajo nastop v naslednji sezoni neposredno zagotovljen, polfinale ga čaka ta konec tedna v italijanskem Terenčanu pri Vidmu. "Rad imam dirke, kjer nastopam predvsem zase. Na njih lahko sproščeno počnem to, kar me res veseli," pravi Žagar, ki ga naslednja dirka na najvišji ravni čaka naslednji konec tedna v danskem Horsenu.

