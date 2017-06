Gajser v Nemčiji dirkal z zlomljeno lopatico

Seznam poškodovanih slovenskih motokrosistov se veča

2. junij 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svetovni prvak v motokrosu v razredu MXGP Tim Gajser okreva po poškodbi, njegov oče Bogomir Gajser pa je šokiran nad uradno zdravniško službo po dirki v Nemčiji.

Gajser je najprej grdo padel na dirki svetovnega prvenstva v Latviji, za tem pa še v Nemčiji. Pretekli konec tedna je odpovedal nastop na dirki svetovnega prvenstva v Franciji in se odpravil domov na podrobne preiskave.

Pregled pri uradni zdravniški službi na dirki namreč ni pokazal zlomov in Gajser je zato v Nemčiji tekmoval v neznosnih bolečinah. Šele podrobni pregledi v mariborskem UKC-ju so razkrili pravo razsežnost poškodbe, zlom lopatice.

Zdravje je na prvem mestu

"Ne morem verjeti, v Nemčiji so nam pri zdravniški službi na dirki po opravljenem rentgenu zatrjevali, da nič ni zlomljeno, in smo Tima poslali na štart. Bilo mi je čudno, da ima take bolečine. Zdaj pa izvemo, da gre za zlom. Na tako zahtevni progi je tekmoval z zlomljeno lopatico, sploh ne upam pomisliti, kako bi se lahko stanje poslabšalo. Če bi to vedeli že prej, Tim v Nemčiji ne bi tekmoval, ampak bi takoj začeli sanirati poškodbo," je razložil Timov oče in trener Bogomir Gajser. Tim je ob pomoči mariborskih strokovnjakov ta teden začel okrevanje. Kako dolgo bo trajalo, pa za zdaj še ni znano in zato tudi njegov nastop na naslednji dirki svetovnega prvenstva, ki bo 11. junija v Rusiji, ostaja vprašljiv. "Zdravje je na prvem mestu in lahko se zgodi, da bomo dirko v Rusiji izpustili. Vse bo znano konec prihodnjega tedna, ko bova s Timom videla, kako napreduje okrevanje," je še dodal Bogomir.

Seznam poškodovanih se veča

V državnem prvenstvu - v Kozarevcu na Hrvaškem bo v nedeljo četrta dirka AMZS državnega prvenstva v motokrosu - so pred motokrosisti še štiri dirke, Gajser pa je ob izpuščeni tretji dirki že padel na drugo mesto in ga bo v nedeljo najbrž prehitel še kdo izmed konkurentov. Seznam poškodovanih tekmovalcev je na polovici sezone žal že zelo dolg. Poleg Tima Gajserja bo dirko državnega prvenstva izpustil Klemen Gerčar, ki okreva po operaciji kolena. Svoj nastop sta odpovedala tudi Jernej Irt, ki jo je skupil na dirki v Angliji, in Peter Irt, ki si je pred nekaj tedni izpahnil ramo v Nemčiji. Žal seznam poškodovanih s tem še ni končan. Na enduro dirki se je poškodoval tudi Toni Mulec. Favoriti na skupni dirki s hrvaškimi motokrosisti so zato predvsem vodilni v skupnem seštevku, Luka Kutnar in Aljoša Molnar, računati gre tudi na Iana Oskarja Katanca, ki je lahko v posameznih vožnjah zelo hiter.

M. L.