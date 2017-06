Gajser zaradi poškodovane rame ne bo dirkal v Rusiji

"Vrnil se bom še močnejši!"

5. junij 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser bo zaradi posledic poškodb izpustil naslednjo dirko svetovnega prvenstva, ki bo konec tedna v Orljonoku.

Kot je sporočila njegova ekipa Honda, takšne odločitve niso sprejeli zlahka, vendar so pri tem gledali predvsem na zdravje slovenskega dirkača. Tudi Gajser je izrazil pripravljenost za nastope in že večkrat dokazal, da je izjemno trdoživ, a glede na to, da je do konca sezone še deset dirk, je vendarle najpomembneje, da se dobro pozdravi, je odločitev utemeljila Honda. Če bo okrevanje potekalo po načrtih, se bo Gajser vrnil na prvi postaji po Rusiji, na preizkušnji za VN Lombardije čez tri tedne v Ottobianu.

Odpoved je pravzaprav pričakovana in logična odločitev ekipe in mladega slovenskega zvezdnika motokrosa, ki je imel zadnje tedne kup težav. Začelo se je s padcema na dirki v Latviji, potem se je sicer pobral in še ves potolčen odpotoval v Nemčijo, kjer pa je na treningu v Teutschenthalu spet padel. Tam je nato vendarle končal dirko, a zaradi bolečin ni mogel poseči v boj za vrh, na naslednji dirki 28. maja v Franciji pa je moral celo trdoživi Gajser priznati, da je dosegel mejo. Pred dirko je sklenil, da zaradi hudih bolečin nima smisla tvegati in je odpotoval domov.

Šele podrobnejši zdravniški pregled v Mariboru je pokazal, zakaj je imel tako hude težave in bolečine. Ni šlo le za udarnine in odrgnine, ampak je Gajser od padca v Nemčiji vozil z zlomljeno lopatico.

Zaradi okrevanja je nato že odpovedal nastope na državnem prvenstvu, dirka je bila v nedeljo na Hrvaškem, že prej pa je bila vprašljiva tudi dirka SP-ja na novem prizorišču v koledarju, Orljonoku v Rusiji.

Odpoved je zdaj uradna. "Temu sem se res želel izogniti. Res nimam rad izpuščanja dirk, toda poškodba rame je vendarle hujša, kot smo domnevali sprva. Zato me ta konec tedna ne bo v Rusiji. Rad bi popolnoma okreval, preden se vrnem. Žal mi je za navijače, pokrovitelje, Hondo in vse, ki mi pomagajo, a se vsi strinjamo, da je bila ta odločitev prava. Vrnil pa se bom še močnejši," je sporočil svetovni prvak elitnega razreda MXGP.

Zaradi padcev in izpuščene zadnje dirke je Gajser v skupnem seštevku SP-ja po Franciji izgubil mesto med prvimi tremi. Vodi Italijan Antonio Cairoli s 347 točkami, drugi je Francoz Gauthier Paulin z 297, Gajserja, ki je ostal pri 261 točkah, pa je prehitel še Belgijec Clement Desalle, ki je pri 289 točkah.

T. O.