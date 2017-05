Gajser na dirki v Franciji ni nastopil; Cairoli še trdneje v vodstvu

V sobotnih kvalifikacijah čutil bolečine v ramenih

28. maj 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 28. maj 2017 ob 15:04

Ernee - MMC RTV SLO/STA

Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser na dirki v Erneeju v Franciji zaradi posledic nedavnih poškodb ni nastopil .

"Ne morem opisati razočaranja, ker danes ne bom mogel dirkati. Ni v moji naravi, da bi odstopil, toda vsem svojim navijačem obljubljam, da se bom kar najhitreje bo mogoče vrnil še močnejši," je Gajser sporočil v izjavi prek svojega moštva Honda Racing. V soboto je bil v kvalifikacijah 28. in še ni povsem okreval po padcih na zadnjih dveh dirkah v Latviji in Nemčiji.

"Po številnih zdravniških preiskavah včeraj zvečer in danes zjutraj je ekipa Honde sprejela težko odločitev, da Gajser na dirki v Franciji ne bo nastopil, saj je med dirkanjem čutil bolečine v ramenih. Vrnil se bo v Slovenijo, kjer bo opravil podrobne preiskave, da bi odkrili vzroke težav," so sporočili iz njegove ekipe in dodali, so se tako odločili zaradi Gajserjeve varnosti, saj je imel veliko težav že v kvalifikacijah.

Cairoli še trdneje v vodstvu

Nemec Maximilian Nagl je v prvi vožnji slavil pred Cairolijem, tretji je bil Belgijec Jeremy van Horebeek. V drugi vožnji je slavil Desalle pred Francozom Gautierjem Paulinom in Cairolijem, skupno na dirki pa je Desalle s 43 točkami za eno točko premagal Italijana, tretji pa je bil Paulin s 37, kolikor jih je zbral tudi četrti Nagl. Skupno se je zdaj Cairoli še utrdil na prvem mestu s 347 točkami, drugi je Paulin z 297 točkami, do danes tretjega Gajserja, ki ostaja pri 261 točkah, pa je zdaj prehitel še današnji zmagovalec Desalle, ki je pri 289 točkah. Gajserja pa je po točkah ujel tudi van Horebeek.

Tudi drugi trije slovenski motokrosisti, ki nastopajo v SP-ju, so poškodovani. Klemen Gerčar je prestal operacijo kolena in bo manjkal več mesecev, Peter Irt po padcu v Veliki Britaniji tudi še ni pripravljen, prav tako pa ne njegov brat Jernej Irt, ki si je v Nemčiji izpahnil ramo. Naslednja dirka SP bo čez 14 dni v ruskem Orljonoku.

Vrstni red po 17. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 347 2. G. PAULIN FRA 297 3. C. DESALLE BEL 289 4. T. GAJSER SLO 261 5. J. VAN HOREBEEK BEL 261 6. J. HERLINGS NIZ 253 7. J. BOBRIŠEV RUS 214 8. R. FEBVRE FRA 209 9. M. NAGL NEM 200 10. G. COLDENHOFF NIZ 176 ... 39. P. IRT SLO 2

M. R., M. L.