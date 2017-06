Gajser po vrnitvi peti v kvalifikacijah

Jernej Irt 25., Peter Irt 27.

24. junij 2017 ob 19:36

Milano - MMC RTV SLO/STA

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko za svetovno prvenstvo v italijanskem Ottobianu osvojil peto mesto.

Gajser se je v motokrosistično karavano vrnil po nekajtedenskem premoru zaradi zloma lopatice. Branilec naslova je zaostal za Italijanom Antoniom Cairolijem, Litovcem Arminasom Jasikonisom, Britancem Maxom Anstiejem in Nemcem Maximilianom Naglom. Jernej Irt je bil 25., Peter Irt pa dve mesti za njim.

Gajser skupno peti

Gajser je tudi letošnjo sezono začel odlično in prevzel vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva, toda po padcu v Latviji in tekmi v Nemčiji, ko si je po novem padcu zlomil lopatico, je moral po nekajtedenski rehabilitaciji izpustiti dve naslednji tekmi v Franciji in Rusiji, tako da je v skupnem seštevku zdaj na petem mestu.

Prva vožnja v nedeljo ob 14.00, druga ob 17.00

Ob njegovi odsotnosti se je vrstni red v skupnem seštevku na vrhu precej pomešal. Vodi Italijan Antonio Cairoli, ki bo pred svojimi navijači še dodatno motiviran, drugi je s 47 točkami zaostanka Belgijec Clement Desalle, tretji pa iz dirke v dirko hitrejši Francoz Gautier Paulin. Pred Gajserjem je tudi Nizozemec Jeffrey Herlings. Prva vožnja bo v nedeljo ob 14.00, druga pa ob 17.00.

A. V.