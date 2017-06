Gajser se je vrnil, prihodnji teden na dirko za SP v Italijo

Pancar najboljši v razredu MX2, Robek v razredu MX 125

18. junij 2017 ob 21:49

Mačkovci - MMC RTV SLO

Tim Gajser se je na peti dirki državnega prvenstva v motokrosu v Mačkovcih z dvojno zmago uspešno vrnil na tekmovanja po premoru zaradi poškodbe. V odprtem razredu open je slavil pred Luko Kutnarjem in Aljošo Molnarjem.

Še v petek vse do popoldneva ni bilo jasno, ali bo aktualni svetovni prvak lahko tekmoval, na veselje številnih navijačev pa se je po preizkusu na motorju odločil, da je poškodba (imel je zlomljeno lopatico) že dovolj zaceljena, da lahko tvega nastop na domači sceni.

Poškodba je, kot kaže, že preteklost, Gajser že razmišlja o naslednjih dirkah za svetovno prvenstvo.

"Počival sem minimalno. Takoj, ko sem lahko, sem začel delati vaje pod budnim očesom fizioterapevta, kajti ritem na dirkah MXGP je neusmiljen in vsak dan, ko ne delaš na kondiciji in moči, pomeni težave na dirki. Na dirke MXGP se vračam z jasnim ciljem: da vsako dirko posebej odpeljem optimalno. Nikakor pa ne mislim z glavo skozi zid, sezona je še dolga in zgodi se lahko še marsikaj. Antonio Cairoli je sicer trenutno v položaju, ko lahko nadzira tekmece in ne potrebuje nujno zmag, ampak samo nabiranje točk. Gotovo bo zanimivo," je dejal Gajser.

Vodilni v skupnem seštevku državnega prvenstva je še naprej Kutnar. V kategoriji MX2 je dvojno zmago slavil 17-letni Jan Pancar, v razredu MX 125 pa Matevž Robek.

SP se nadaljuje prihodnji konec tedna v Italiji, naslednja dirka za DP pa bo 27. avgusta v Radizelu.

M. R.