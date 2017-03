Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kris Meeke je naredil napako na zadnji hitrostni preizkušnji, ki pa ni bila usodna. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Meeke kljub izletu na parkirišče zmagal v Mehiki

Drugi Ogier, tretji pa Neuville

12. marec 2017 ob 21:26

Leon - STA

Kris Meeke (Citroen) je zmagovalec relija po Mehiki, tretje letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva. Na dirki v okolici Leona je za 13 sekund premagal svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja (Ford), tretji pa je bil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

Ogier je z današnjim drugim mestom prevzel skupno vodstvo v SP-ju. Drugi je Finec Jari-Matti Latvala z 58, tretji pa Estonec Ott Tänak z 48. Današnji zmagovalec Meeke je s 27 na šestem mestu.

Reli v Mehiki je imel zanimiv uvod in konec. Po četrtkovih hitrostnih preizkušnjah v Ciudad de Mexicu so morali čez noč prepeljati vso opremo in dirkalnike v več kot 600 kilometrov oddaljeni Leon, a se je zaradi zastoja na avtocesti vse skupaj zavleklo in so morali prvi dve hitrostni preizkušnji v petek odpovedati.

Končalo se je tako, da je Meeke na zadnji nedeljski hitrostni preizkušnji, "power stagu", naredil napako in s ceste zapeljal na parkirišče med vozila obiskovalcev dirke. Na srečo se ni nikomur zgodilo nič, Britanec pa je hitro našel pot nazaj na cesto in tako zgolj poskrbel za zanimivo piko na i mehiške dirke, ki sicer zaradi slabih cest in velike nadmorske višine slovi kot ena najzahtevnejših v koledarju.

"Po skoku me je odneslo s ceste. Res imam srečo. Kakšen način, da končaš reli," se je malo samokritično pohvalil Meeke. Britanec je bil kar malo v šoku, tako da je na cilju za tradicionalno zmagovalno plezanje na streho dirkalnika in polivanje s šampanjcem potreboval pomoč sovoznika Paula Nagleja.

Za Meeka je to četrta zmaga v karieri in prva v tej sezoni. Do zdaj je slavil v Argentini 2015 ter Portugalski in Finski 2016.

Če bi ostal brez zmage, bi bilo nezasluženo, saj je prevladoval ves konec tedna. Vodstvo je prevzel drugi tekmovalni dan in ga tudi z malo sreče obdržal do konca, še najbližje pa je bil svetovni prvak Ogier. Francoz je po menjavi ekipe, potem ko je ostal brez Volkswagna po umiku Nemcev iz SP, hitro našel stari ritem in je z moštvom M Sport Ford že na vrhu skupnega seštevka.

Ogier, zmagovalec relija v Monte Carlu na uvodu sezone, je dan začel z 20 sekundami zaostanka. Danes sta bila na na sporedu le še dva "brzinca", tako da kljub napaki tekmeca Ogier ni mogel računati na preboj povsem na vrh. "Odlično je šlo, lahko smo res zadovoljni," je bil z drugim mestom povsem zadovoljen Francoz.

Dirkači v SP-ju bodo sezono nadaljevali s preizkušnjo na Korziki med 6. in 9. aprilom.

Izidi:

1. Kris Meeke/Paul Nagle (VBr/Irs/Citroen C3) 3:22:04,6

2. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) + 13,8

3. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 59,7

4. Ott Tänak/Raigo Molder (Est/Ford Fiesta RS) 2:18,3

5. Hayden Paddon/John Kennard (NZl/Hyundai i20) 3:32,9

6. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 4:40,3

7. Juho Hänninen/Kaj Lindström (Fin/Toyota Yaris) 5:06,2

8. Dani Sordo/Marc Marti (Špa/Hyundai i20) 5:22,7

SP skupno (3): 1. Sebastien Ogier 66 2. Jari-Matti Latvala 58 3. Ott Tänak 48 4. Dani Sordo 30 5. Thierry Neuville 28 6. Kris Meeke 27

C. R.