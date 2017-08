Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Valentino Rossi naj bi si zlomil nogo, koliko časa bo okreval, ni znano. Ko je imel leta 2010 podobno smolo, se je vrnil po šestih tednih. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rossi naj bi si med treningom zlomil nogo

Padel tudi pred tremi meseci

31. avgust 2017 ob 22:13

Urbino - MMC RTV SLO

Smola za italijanskega motociklističnega zvezdnika Valentina Rossija: med treningom je padel, zlomil naj bi si nogo.

38-letni Rossi, devetkratni svetovni motociklistični prvak, bo še danes operiran. Če gre res za zlom noge, ne bo imel več nobenih možnosti, da kandidira za deseti naslov prvaka. Rossi je v seštevku svetovnega prvenstva v razredu MotoGP po 12 od 18 dirk četrti.

Italijanski dirkač je imel to sezono že resnejšo poškodbo, ko je pred tremi meseci padel na dirkališču v bližini Riminija, zaradi poškodb prsnega koša in trebuha pa so ga morali odpeljati v bolnišnico.

