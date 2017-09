Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Carlo Ancelotti, 58-letni italijanski trener, ki je v karieri vodil številne nogometne velikane (Juventus, Milan, Chelsea, Paris SG, Real), ni več trener Bayerna. Foto: Reuters Sorodne novice Bayern nemočen v Parizu, Chelsea do treh točk v 94. minuti Dodaj v

Ancelotti odpuščen že dan po pariškem polomu

Italijanski trener z Bayernom osvojil nemško prvenstvo

28. september 2017 ob 15:26

München - MMC RTV SLO

Po polomu v Parizu (PSG je zmagal s 3:0) pri Bayernu ni bilo milosti. Carlo Ancelotti, ki je v klub prišel lani, ni več trener nemških prvakov!

"Za to bo nekdo moral odgovarjati. Tega ne smemo kar pozabiti," je takoj po visokem porazu v 2. krogu Lige prvakov povedal predsednik münchenskega kluba Karl Heinz Rummenigge, kar je že dalo slutiti, kaj se bo zgodilo. Vse se je dogajalo zelo hitro in v četrtkovem popoldnevu je Bild že zapisal: "Bayern je odpustil Ancelottija." Ni minila ena ura, ko je FC Bayern po Twitterju to tudi uradno sporoči.



58-letni italijanski trener, ki v karieri do danes ni doživel, da bi ga v kakšnem klubu odpustili, je v München prišel pred sezono 2016/17, pogodbo je imel do poletja 2019. Z Bayernom je v lanski sezoni osvojil nemško prvenstvo. V domačem pokalu je bila v polfinalu usodna Borrusia Dortmund, v Ligi prvakov pa v četrtfinalu Real Madrid. V letošnji sezoni Bundeslige je Bayern po šestih krogih tretji, za vodilno Borussio zaostaja tri točke.

Zanimivo, da Bayern še nikoli v klubski zgodovini trenerja ni odpustil med velikim münchenskim praznikom Oktoberfestom. Začasno bo klub vodil Ancelottijev pomočnik Willy Sagnol.

T. O.