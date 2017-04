Barcelona napolnila mrežo Osasune, Real pa Deportiva

Šesti poraz Atletica

26. april 2017 ob 22:46,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 23:52

Barcelona, La Coruna - MMC RTV SLO/Reuters

Nogometaši Barcelone so v 34. krogu španskega prvenstva gladko s 7:1 odpravili zadnjeuvrščeno Osasuno. Real Madrid je v La Coruni Deportivo premagal z 2:6.

Barca je po zmagi na nedeljskem el clasicu (2:3) ujela Real na lestvici, v sredo pa ni imela težkega dela. V 12. minuti je mrežo gostov po samostojnem prodoru in strelu čez vratarja Salvatoreja Siriguja načel Lionel Messi, po pol ure pa je Andre Gomes po predložku Ivana Rakitića z volejem povišal na 2:0.

Roberto Torres je v 48. minuti s prostega strela sicer znižal na 2:1, a so nato Katalonci v desetih minutah zadeli kar štirikrat in dokončno odločili zmagovalca. Javier Mascherano je v 67. minuti povišal na 6:1, ko je po prekršku nad Denisom Suarezom z 11-metrovke dosegel sploh svoj prvi gol za Barcelono v 319 nastopu. Končni izid je v 86. minuti postavil Paco Alcacer, ki je tako kot Messi in Gomes (v mrežo je pospravil odbito žogo po strelu Gerarda Piqueja v vratnico) zadel dvakrat. V soboto varovance Luisa Enriqueja čaka mestni derbi proti Espanyolu.

Morata zadel že po 52 sekundah

Real je na Riazor odpotoval brez Cristiana Ronalda, ki ga je trener Zinedine Zidane spočil, poškodovanega Garetha Bala in kaznovanega Sergia Ramosa. V začetni postavi je bilo tako devet sprememb v primerjavi z obračunom proti Barci pred tremi dnevi. Kljub temu Realovi "rezervisti" niso imeli težav in visoko zmagali. Alvaro Morata je zadel že po 52 sekundah.

34. krog:

SPORTING GIJON - ESPANYOL 1:1 (1:0)

Rodriguez 39.; Moreno 55.

GRANADA - MALAGA 0:2 (0:0)

Ramirez 47., 92.

Krhin (Granada) je igral vso tekmo.



ATLETICO MADRID - VILLARREAL 0:1 (0:0)

Soriano 82.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BARCELONA - OSASUNA 7:1 (2:0)

Messi 12., 61., Gomes 30., 57., Alcacer 64., 86., Mascherano 67./11-m; Torres 48.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD 2:3 (0:2)

Nani 68./11-m, Zaza 72.; Alves 1./ag, Jose 30./11-m, Oyarzabal 65.

LEGANES - LAS PALMAS 3:0 (0:0)

Neves 55., 61./11-m, Guerrero 59.

DEPORTIVO - REAL MADRID 2:6 (1:3)

Andone 35., Joselu 84.; Morata 1., Rodriguez 14., 67., Vazquez 44., Isco 77., Casemiro 87.

Četrtek ob 19.30:

ALAVES - EIBAR

Ob 20.30:

SEVILLA - CELTA VIGO

Ob 21.30:

ATHLETIC BILBAO - BETIS

Lestvica:

BARCELONA 34 24 6 4 101:33 78 REAL MADRID 33 24 6 3 90:38 78 ATLETICO MADRID 34 20 8 6 60:25 68 SEVILLA 33 19 8 6 58:39 65 VILLARREAL 34 17 9 8 49:27 60 REAL SOCIEDAD 34 18 4 12 52:47 58 ATHLETIC BILBAO 33 17 5 11 46:37 56 EIBAR 33 14 8 11 52:45 50 ESPANYOL 34 13 11 10 45:44 50 CELTA VIGO 32 13 5 14 48:52 44 ALAVES 33 11 11 11 32:40 44 VALENCIA 34 11 7 16 49:59 40 LAS PALMAS 34 10 9 15 52:61 39 MALAGA 34 10 9 15 40:49 39 REAL BETIS 33 10 7 16 36:51 37 DEPORTIVO 34 7 10 17 37:57 31 LEGANES 34 7 9 18 30:51 30 SPORTING GIJON 34 5 9 20 37:67 24 GRANADA 34 4 8 22 27:72 20 OSASUNA 34 3 9 22 35:82 18

M. R.