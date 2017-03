Sarri: Naši navijači so svetovni prvaki in ves svet se bo o tem prepričal

6. marec 2017 ob 20:20

Neapelj, London - MMC RTV SLO

V torek bo skušal Napoli na povratni tekmi osmine finala nadomestiti zaostanek proti madridskemu Realu. Kraljevi klub je prvo tekmo dobil s 3:1 in obeta se vroč večer na stadionu San Paolo.

Zmaga na rimskem Olimpicu nad Romo v soboto na krilih sijajnega Driesa Mertensa (1:2) je vlila dodatno samozavest Neapeljčanom.

"Madridčani so pod pritiskom, saj so najboljši klub na svetu, osvojili so največ lovorik in so tudi najbogatejši. Vsekakor so naši navijači svetovni prvaki in ves svet se bo lahko o tem prepričal. Zavedam se, da glasno navijanje ne bo prestrašilo njihovih izkušenih igralcev. Neverjetna odločenost in borbenost tekmeca pa jih lahko zamaje in takrat lahko še navijači dodajo svoje," je odločno napovedal trener Neapeljčanov Maurizio Sarri.

Zidane: Čakajo nas tudi trenutki, ko bomo trpeli

Velika prednost madridskega Reala v španskem prvenstvu je skopnela. Barcelona je celo prevzela vodstvo, Madridčani pa morajo odigrati še preloženo tekmo v Vigu, kjer jih ne čaka lahka naloga.

"Napoli igra vedno zelo dobro na domačem stadionu. Večkrat sem igral na stadionu San Paolo in nikoli ni bilo lahko. Navijači so na pomembnih tekmah vedno zelo glasni. Pričakujem odločen začetek Napolija, ki mora zadeti. Čakajo nas tudi trenutki, ko bomo trpeli, a smo pripravljeni na to. Zmaga nad Romo jim bo dala še dodaten zagon," je poudaril Zinedine Zidane.

Wenger: Popolnoma normalno se razumeva s Sanchezom

Bavarci so na prvi tekmi na Allianz Areni v drugem polčasu razbili topničarje (5:1) in težave Arsena Wengerja se vse od takrat le stopnjujejo. Dolgoletni strateg Londončanov naj bi se po poročanju angleških medijev tudi sprl tudi z Alexisom Sanchezom, ki je v soboto na Anfieldu sedel na klopi v prvem polčasu. Arsenal je doživel nov grenak poraz (3:1) in se bo moral še pošteno potruditi za preboj med najboljše štiri ekipe v Premier ligi.

"Vaše poročanje ni točno. To je bila le moja taktična odločitev. Seveda se zavedam, da morate zapolniti časopise. Popolnoma normalno se razumeva s Sanchezom. Tako kot z vsakem drugim igralcem," je pojasnil Wenger, ki je dodal, da ima sijajni napadalec pogodbo do junija 2018 in ni razloga, da bi prej zapustil Arsenal.

Radovedni novinarji so Pera Mertesackeja vprašali, če vsi igralci še stojijo za Wengerjem,a je francoski strateg kar sam odgovoril na vprašanje: "Naloga igralcev ni, da bi si iznirali najljubšega trenerja. Taka vprašanja ne sodijo na novinarsko konferenco pred tekmo osmine finala Lige prvakov. Če bi v vaši firmi vprašal vse zaposlene o vašem šefu, bi se zagotovo našel vsaj eden, ki bi bil drugačnega mnenja."

"Edina prednost v našem položaju je, da nimamo nobene izbire. Morama napadati od začetka in skušati moramo zabiti veliko golov. Že četrtič se merimo z Bayernom v zadnjih letih in vedno so imeli najboljšo ali pa drugo najboljšo ekipo v Evropi. Zelo težko je igrati proti tako kakovostni zasedbi. Možnost imamo le z mapadlno igro. Na tej tekmi je zelo veliko v igri, predvsem pa je pomembno, da dokažemo naš ponos," je še dodal Wenger.

Özil še ni pripravljen, Lahm kaznovan, Neuer vprašljiv

Mesut Özil je prejšnji teden zbolel in ni opravil niti enega treninga, zato še ni pripravljen za tako težko tekmo. Poškodovan je Santi Cazorla.

Kapetan Bayern Philipp Lahm je prejel rumeni karton pred tremi tedni in nima pravice nastopa. Morda bo priložnost v vratih dobil Sven Ulreich, Manuel Neuer ima poškodovano mečno mišico in Carlo Ancelotti ne želi tvegati resneješe poškodbe.

Ancelotti ni pozabil Carigrada in La Corune

Italijanski strateg je vodil Milan leta 2005 v finalu Lige prvakov, ko je Liverpool ob polčasu zaostajal z 0:3, na koncu pa je slavil po enajstmetrovkah. Leto prej so rdeče-črni na prvi tekmi četrtfinala na San Siru premagali Deportivo s 4:0, v La Coruni pa so doživeli polom (0:4) in presenetljivo izpadli.

"V nogometu se dogaja marsikaj, Carlo pa bo poskrbel, da me ne bomo doživeli Carigrada in La Corune," je povedal predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge.

Osmina finala, povratne tekme, torek ob 20.45:

NAPOLI - REAL MADRID 1:3

Verjetni postavi:

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Diawara, Rog, Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Bale, Benzema, Ronaldo.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

ARSENAL - BAYERN 1:5

Verjetni postavi:

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs, Ramsey, Xhaka, Walcott, Iwobi, Sanchez, Giroud.

Bayern: Neuer, Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Ribery, Lewandowski.

Sodnik: Anastasios Sidiropoulos (Grčija)

Sreda ob 20.45:

BORUSSIA DORTMUND - BENFICA 0:1



Verjetni postavi:

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Durm, Weigl, Castro, Guerreiro, Dembele, Pulisic, Aubameyang.

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Nilsson Lindelöf, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Živković, Jonas, Mitroglou.

Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)

BARCELONA - PARIS SG 0:4

Verjetni postavi:

Barcelona: ter Stegen, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitić, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Paris SG: Trapp, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Matuidi, di Maria, Draxler, Cavani.

Sodnik: Deniz Aytekin (Turčija)



Torek, 14. marca, ob 20.45:

JUVENTUS - PORTO 2:0

LEICESTER - SEVILLA 1:2

Sreda, 15. marca, ob 20.45:

MONACO - MANCHESTER CITY 3:5



ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 4:2

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G.