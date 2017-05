Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Po velikem preobratu v sodnikovem dodatku so tudi vsi rezervisti Bayerna stekli do Robbna, slavju se je pridružil tudi Ancelotti. Foto: EPA Arjen Robben je imel tudi v 95. minuti še dovolj hitrosti v nogah, da je pobegnil Leipzigovi obrambi in odločil derbi, ki pa ni odločal o ničemer. Foto: Reuters Napadalec Pierre Michel Lasogga je izbral idealen trenutek za prvi zadetek v letošnji sezoni. Foto: EPA Dvoboj Bayerja in Kölna se je končal z 2:2. Kevin Kampl (Bayer) je igral od 57. minute, medtem ko Dominic Maroh (Köln) ni dobil priložnosti s klopi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayern z mojstrovino Robbna do velikega preobrata v Leipzigu

Ingolstadt med drugoligaše

13. maj 2017 ob 20:05

Leipzig - MMC RTV SLO

Na dvoboju prvouvrščenih moštev nemškega prvenstva je Bayern v gosteh premagal Leipzig s 4:5. Odločilni zadetek je dosegel Arjen Robben v 95. minuti.

To je bil pravi festival golov in privlačnega nogometa pred 42.558 gledalci. Razmerje v strelih je bilo 11:20 v korist Bayerna, ki je imel pričakovano tudi večjo posest žoge (42:58).

Leipzig je na začetku drugega polčasa povedel s 3:1, a je Bayernu, ki si je že aprila zagotovil nov naslov nemških prvakov, uspel preobrat. V prvi minuti sodnikovega dodatka je David Alaba s prostega strela natančno meril, v izdihljajih tekme pa je v protinapad krenil Robben po desni strani, preigral Leipzigovo obrambo in premagal še vratarja Petra Gulacsija.

Robert Lewandowski je dosegel dva zadetka, tako da je v tej sezoni Bundeslige že pri 30 zadetkih.



Ancelotti: To je bila res nora tekma

"To je bila res nora tekma. Začeli smo zelo slabo, na koncu pa smo se zares izjemno pobrali. Izid je res nenavaden. Obe ekipi sta blesteli v napadu, to je bil pravi spektakel. Obrambi nista bili razpoloženi. Leipzig je presenetil celotno ligo. Odigrali so fantastično sezono," je pojasnil trener Bavarcev Carlo Ancelotti. Naslednjo soboto bo Bayern prejel prestižni "solatni krožnik" na Allianz Areni proti Freiburgu.

Ingolstadt v drugo ligo

V boju za obstanek je Darmstadt že nekaj časa odpisan, pridružil pa se mu je še Ingolstadt, ki se tudi seli v drugoligaško konkurenco, potem ko je na gostovanju v Freiburgu igral 1:1. Odločitev bi bila lahko preložena na zadnji krog, a je Hamburger SV v gosteh pri Schalkeju izenačil (1:1) v izdihljajih tekme. V 92. minuti je z bližine zadel Pierre Michel Lasogga.

"Po zaostanku smo bili v zelo neugodnem položaju. Nismo izgubili glave in na koncu smo močno pritisnili. Zadetek v sodnikovem dodatku je bil najlepši trenutek v tej težki sezoni. Zavedamo se, da je bil to šele prvi korak. Zaslužili smo si točko, naslednji teden pa moramo dokončati delo z zmago nad Wolfsburgom doma," je bil zadovoljen trener Hamburga Markus Gisdol, ki je po slabem uvodu v sezono zamenjal Bruna Labbadio.

HSV je član Bundeslige vse od ustanovitve leta 1963. V letih 2014 in 2015 se je rešil v dodatnih kvalifikacijah proti Greuther Fürthu in Karlsruheju.

Odločala bo tekma Hamburg - Wolfsburg

Prihodnji konec tedna bo 16-uvrščeni Hamburg igral s 15-uvrščenim Wolfsburgom, ki ima pred "dinozavri" dve točki prednosti. Šestnajstouvrščena ekipa bo morala odigrati še dve tekmi dodatnih kvalifikacij za obstanek.

33. krog:

RB LEIPZIG - BAYERN 4:5 (2:1)

Sabitzer 2., Werner 29./11-m, 65., Poulsen 47.; Lewandowski 17./11-m, 84., Thiago 60., Alaba 91., Robben 95.

Leipzig: Gulacsi, Bernardo, Compper, Upamecano, Ilsanker, Demme, Keita, Forsberg, Sabitzer (69./Schmitz), Werner (80./Khedira), Poulsen (76./Selke).

Bayern: Starke, Juan Bernat, Alaba, Boateng, Lahm, Xabi Alonso (61./Vidal), Kimmich (67./Müller), Ribery (44./Douglas Costa), Thiago, Robben, Lewandowski.

Sodnik: Tobias Stieler

AUGSBURG - BORUSSIA (D) 1:1 (1:1)

Finnbogason 29.; Aubameyang 32,

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN 2:2 (0:1)

Kiessling 60., Pohjanpalo 71.; Jojić 14., Klünter 49.

Kampl (Bayer) je igral od 57. minute, Maroh (Köln) pa je bil na klopi.

DARMSTADT - HERTHA 0:2 (0:2)

Kalou 14., Torunarigha 28.

FREIBURG - INGOLSTADT 1:1 (1:1)

Philipp 31.; Lezcano 43.

SCHALKE - HAMBURGER SV 1:1 (1:0)

Burgstaller 25.; Lasogga 92.

MAINZ - EINTRACHT 4:2 (0:1)

Cordoba 60., Bell 62., Muto 76., De Blasis 94./11-m; Hrgota 42., Seferović 50.

WERDER - HOFFENHEIM 3:5 (0:3)

Gebre Selassie 59., Bargfrede 86., Bauer 91.; Szalai 7., Kramarić 11., 49., Zuber 40., Bičakčić 52.

WOLFSBURG - BORUSSIA (M) 1:1 (0:1)

Gomez 58.; Vestergaard 24.

Lestvica: BAYERN 33 24 7 2 85:21 79 RB LEIPZIG 33 20 6 7 64:37 66 BORUSSIA (D) 33 17 10 6 68:37 61 HOFFENHEIM 33 16 13 4 64:37 61 HERTHA 33 15 4 14 41:41 49 FREIBURG 33 14 6 13 41:56 48 KÖLN 33 11 13 9 49:42 46 WERDER 33 13 6 14 58:60 45 BORUSSIA (M) 33 12 8 13 43:47 44 SCHALKE 33 11 9 13 44:39 42 EINTRACHT 33 11 8 14 34:41 41 BAYER (L) 33 10 8 15 47:53 38 MAINZ 33 10 7 16 44:53 37 AUGSBURG 33 9 10 14 35:51 37 WOLFSBURG 33 10 7 16 33:50 37 HAMBURGER SV 33 9 8 16 31:60 35 INGOLSTADT 33 8 7 18 35:56 31 DARMSTADT 33 7 3 23 26:61 24

