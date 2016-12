Čeferin imel občutek, kot da bi gledal najbolj umazan politični obračun

Mijatović po izvolitvi prejel več kot 800 SMS-sporočil

27. december 2016 ob 11:52

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Da bi 1. liga ostala zanimiva in negotova do konca sezone, da bi se Slovenija uvrstila na SP ter več pozitivnih in manj negativnih zgodb v nogometu, so poleg zdravja novoletne želje Radeta Mijatovića.

Ena njegovih ključnih nalog pa bo iskanje novega generalnega sekretarja zveze, saj Aleš Zavrl predvidoma 1. marca odhaja na sedež Uefe, kjer naj bi vodil licenčni oddelek. "Zelo ga bomo pogrešali, ker gre za izjemno delavnega in strokovno usposobljenega človeka. V kratkem ga bo zelo težko nadomestiti," je novi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) dejal pred dnevi na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu na Brdu pri Kranju.

Po izvolitvi je bil pozitivno presenečen nad številom čestitk. "Odzivi so bili veliki in so me močno presenetili. Dobil sem več kot 800 SMS-sporočil, nisem pričakoval takšne podpore." Pravo delo pričakuje šele po novem letu, za zdaj se še bolj privaja na novo funkcijo, pri čemer mu pomaga Zavrl.

Predvsem si želi še izboljšati produkt državnega prvenstva v nogometu. "Izkoristiti je treba to, kar se dogaja že zdaj. Skupaj z mediji moramo poudarjati pomen in kakovost slovenske lige. S proaktivnim trženjem moramo pripeljati v nogomet več sredstev, ki jih bomo razdelili klubom."

Burni predvolilni kampanji, v kateri je premagal Matjaža Nemca, noče več namenjati preveč pozornosti: "Z vsako zadevo je treba enkrat narediti konec in potegniti črto. Stvari, ki so se že zgodile, ne moremo spremeniti, gledati moramo, kaj dobrega lahko naredimo v prihodnosti."

Ni vedel, ali naj ga bo sram ali bi bil žalosten

Na Brdu je svoje mnenje o kampanji izrazil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki se pred volitvami ni želel vtikati v "notranje zadeve" NZS-ja. Že v nagovoru udeležencem prednovoletnega sprejema je na kratko omenil, da nad njo ni bil navdušen in da je o njej nevredno govoriti, potem je v pogovoru za TV Slovenija zatrdil, da "je bila kampanja malce nenavadna in da ni vedel, ali naj ga bo sram ali bi bil žalosten", še ostrejši pa je bil v intervjuju za revijo NZS-ja.

"Zgrožen sem, ko ugotavljam, kaj so nekateri pripravljeni storiti za to, da bi prišli do nekega položaja; NZS pa je v vsem skupaj postal kolateralna škoda. Imel sem občutek, kot da bi gledal najbolj umazan politični obračun. Odgovor na to, kakšno škodo je vse skupaj naredilo nogometu, pa bomo dobili šele v prihodnjih mesecih," je povedal.



Čeferin je ob tokratnem obisku domovine, v katero se iz Nyona sicer praviloma vrača vsak konec tedna, pojasnil še nekaj svojih pogledov tri mesece po izvolitvi za prvega moža Evropske nogometne zveze. "Prijetno me je presenetilo to, da je to odlična in urejena organizacija. Neprijetno pa to, da so razlike med klubi še večje, kot sem mislil, preden sem odšel tja. Finančne razlike so velike in posledično tudi v kakovosti. To je resna težava. Sem pa zelo pozitivno presenečen, da so največji klubi sprejeli moja stališča. Imel sem sestanke s predsedniki vseh največjih klubov v Evropi. Jasno sem jim povedal, da zaprta liga za nas ne pride v poštev."

Kako pa gleda na uvajanje nove tehnologije v nogomet, zadnji primer je bila prva uporaba videoposnetka za določitev najstrožje kazni na klubskem svetovnem prvenstvu? "To je čisti eksperiment. Zadeva se mi zdi premalo jasna, za zdaj ne načrtujemo njene uporabe. Pri njej vidim veliko težav. Nogomet dela zanimiv tudi to, da se po tekmi analizira, ali ima sodnik prav ali ne. Igra mora teči. Če bomo ustavljali igro ob vsakem nedovoljenem položaju in bodo sodniki ali celo nekateri drugi ljudje gledali na zaslončke ter odločali o tem, potem bo nogomet izgubil svoj čar. Ne rečem pa, da se v določeni meri to ne bo uporabljalo."



Sicer pa Čeferin dodaja, da je njegova nova služba izredno zanimiva in da je najpomembneje, da ga razume družina.

M. R.