Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! N'Golo Kante je edini zadetek v dresu Chelseaja v Premier ligi dosegel prav proti rdečim vragom 23. oktobra. Tudi tokrat se je izkazal z izjemnim strelom. Foto: Reuters Michael Oliver je bil neusmiljen, zelo hitro je poslal Anderja Herrero pod prho. Foto: Reuters Jose Mourinho in Antonio Conte sta si v 40. minuti izmenjala nekaj krepkih besed, posredovati je moral celo glavni sodnik Michael Oliver. Foto: Reuters Mourinho se ni mogel pomiriti tudi po koncu tekme, saj ga je sodnik Oliver močno razburil. Foto: Reuters Tudi angleški selektor Gareth Southgate je obiskal pokalni derbi. Foto: Reuters Sorodne novice Petoligaš Lincoln nemočen na Emiratesu - Arsenal v polfinalu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chelsea z izjemnim strelom Kanteja izločil rdeče vrage

Modri v polfinalu proti Tottenhamu

13. marec 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 13. marec 2017 ob 22:32

London - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi četrtfinala Pokala FA je Chelsea premagal Manchester United z 1:0. Odločil je N'Golo Kante v 51. minuti, rdeči vragi pa so večino srečanja odigrali z deseterico.

Modri so znali unovčiti prednost igralca več, imeli so terensko premoč (streli 20:4, v okvir vrat 5:1, koti 10:2, posest 73:27 %). V polfinalu jih konec aprila na Wembleyju čaka obračun s Tottenhamom, na drugem obračunu se bosta pomerila Arsenal in Manchester City.



United brez Ibrahimovića in Rooneyja

Branilcem naslova v Pokalu FA se je zelo poznala odsotnost Zlatana Ibrahimovića, ki je dobil tri tekme prepovedi igranja, potem ko je s komolcem udaril nogometaša Bournemoutha Tyrona Mingsa. Kapetan Wayne Rooney ima poškodovano nogo, Anthony Martial pa je manjkal zaradi prehlada.



Gostitelji so začeli bolje, po četrt ure je po samostojnem prodoru zapretil Eden Hazard, a je bil na pravem mestu David de Gea. Vratar rdečih vragov je takoj zatem odlično posredoval na golovi črti po strelu Garyja Cahilla z glavo po podaji iz kota.

Sodnik Oliver zelo hitro izključil Herrero

Ander Herrera si je prvi rumeni karton prislužil v 20. minuti, nato pa je v 35. minuti storil prekršek nad Hazardom in sodnik Michael Oliver je zelo hitro iz žepa potagnil rumeni karton, kar je pomenilo izključitev. Jezni Jose Mourinho je iz igre takoj vzel Henrika Mhitarjana, vstopil je Marouane Fellaini.

Besedni obračun Mourinha in Conteja

Pet minut pred odmorom ste se v besedni obračun zapletla Mourinho in Antonio Conte. Italijan je bil besen na Portugalca in je že krenil proti nejemu, četrti sodnik je moral posredovati, oba stratega pa je umiril tudi glavni sodnik Oliver.

Izjemen strel Kanteja

V 51. minuti se je N'Golo Kante odločil za strel s 25 metrov, z diagonalnim strelom z deno nogo je poslal žogo ob vratnici v mrežo, de Gea je bil prekratek in Chelsea je povedel.

Rashford najbližje izenačenju

Po uri igre je Marcus Rashford preigral Cahilla, a je odlično postavljeni Thibaut Courtois žogo odbil. To je bila največja priložnost za rdeče vrage na tekmi. V zadnje pol ure se je Chelsea osredotočil na protinapade. Priložnosti za povišanje vodstva so zapravili Diego Costa, Willian in Cesc Fabregas, ki je vstopil šele v 81. minuti.

Mourinho: Oliver sodnik s fantastičnim potencialom

"Ne bom govoril o rdečem kartonu. Vsi smo si ogledali tekmo do izključitve in nato tisto po izključitvi. Lahko primerjamo oba rumena kartona s tistimi prekrški, ko sodnik ni dal nobene kazni. Michael Oliver je sodnik s fantastičnim potencialom, a na zadnjih štirih srečanjih je dosodil tri enajstmetrovke in en rdeči karton. Vseeno sem mu stisnil roko po tekmi. Zelo sem ponosen na moje varovance in tudi na navijače Manchester Uniteda. Zdaj je najbolj pomembno, da se pripravimo na četrtkovo tekmo proti Rostovu v Evropski ligi," je pojasnil Mourinho.



Pokal FA, četrtfinale:

CHELSEA - Manchester United 1:0 (0:0)

Kante 51.

RK: Herrera 35./Man. United

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses (89./Zouma), Kante, Matić, Alonso, Willian (81./Fabregas), Diego Costa (94./Batshuayi), Hazard.

Manchester United: de Gea, Jones, Smalling, Rojo, Valencia, Herrera, Pogba, Darmian, Mhitarjan (37./Fellaini), Rashford, Young (81./Lingard).

Sodnik: Michael Oliver

Odigrano v soboto in nedeljo:

Middlesbrough - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Silva 3., Agüero 67.



ARSENAL - Lincoln City 5:0 (1:0)

Walcott 45., Giroud 53., Waterfall 58./ag, Sanchez 72., Ramsey 75.



TOTTENHAM - Millwall 6:0 (2:0)

Eriksen 31., Son 41., 54., 92., Alli 72., Janssen 79.



Polfinale, 22./23. aprila (London, Wembley):

CHELSEA - TOTTENHAM

ARSENAL - MANCHESTER CITY

A. G.