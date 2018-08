Ivačič: Kar si zaslužiš, na koncu tudi dobiš

Linta: Ne zmaga vedno ekipa, ki bi si zaslužila

24. avgust 2018 ob 08:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

V štirih dneh so nogometaši Olimpije doživeli dva huda poraza. Po zaušnici na večnem derbiju (0:3) je v Stožicah sledila še hladna evropska prha, ko je Spartak iz Trnave slavil z 0:2.

Idealen scenarij, ki ga je pred tekmo kot zmago brez prejetega gola opisal (začasni) trener zmajev Aleksandar Linta, se je že v 23. minuti izjalovil. Spartak je povedel z bele točke, vrata v skupinski del Evropske lige pa si je Olimpija, če že ne zaprla, pa vsaj močno priprla kar sama, potem ko je avtogol dal kapetan Branko Ilić.

Povratna tekma bo v četrtek ob 20.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Po približno 20 minutah so v nedeljo na derbiju po nerazumljivi taktični spremembi Olimpije Mariborčani začeli prihajati do priložnosti in tudi zadeli. Marko Putinčanin se je tudi proti Spartaku z desnega boka za nekaj trenutkov preselil na položaj zadnjega veznega in pustil "svojo stran" povsem odprto. Milo rečeno se je to izkazalo za neposrečeno zamisel. Tedaj so vijoličasti, ko se je veliko prostora odprlo tudi na drugi strani, zadeli po akciji z desnega krila, kjer je napako storil Dino Štiglec. Tudi Spartak je po dobrih 20 minutah zapretil, do priložnosti pa prišel po prekinitvi, še eni veliki težavi zmajev v tej sezoni. Nato je po strogo dosojeni enajstmetrovki Angleža Craiga Pawson povedel.

"Čudna situacija. S položaja, kjer sem bil jaz, se ni dobro videlo. Dobil sem informacijo, da verjetno ni bila. Zdaj, ko je konec, je vseeno. Enajstmetrovka je, ko piska sodnik," je povedal Linta. "Na igrišču se ni dobro videlo. Moram pogledati posnetek, a igralci pravijo, da ni bila," je o sporni situaciji iz 22. minute spregovoril tudi Aljaž Ivačič. "Ne, res nisem imel veliko dela. Praktično dva strela in dva gola," je po tekmi razočarano dodal ljubljanski vratar, ki je v 35. minuti, ko ga je iz nenevarne situacije nespretno in nesrečno premagal soigralec, drugič moral pobrati žogo iz svoje mreže.

Tedaj so zmaji že imeli igralca več na igrišču, potem ko je bil izključen Martin Toth. Takrat so Slovaki, ki so imeli glasno podporo 800 navijačev, ostali še brez drugega osrednjega branilca iz udarne enajsterice, saj je zaradi kartonov manjkal kapetan Boris Godal, najboljši igralec lanske sezone državnega prvenstva, ko je Spartak prvič postal slovaški prvak. Kljub pričakovani pobudi (posest 57:43) in 19 strelom (pet v okvir) gostitelji številčne prednosti niso znali izkoristiti. Nasploh so bili taktično zmaji podobno nemočni in brez idej kot v nedeljo na derbiju.

Linta: Ne zmaga vedno ekipa, ki bi si zaslužila

"Nisem zadovoljen s prvim polčasom. Kot da nas je bilo strah. Praktično smo si sami dali dva gola. V drugem delu smo nekoliko popravili vtis. Imeli smo zrelejše priložnosti kot oni v prvem. Žoga preprosto ni hotela v gol. Tak je žal nogomet. Ne zmaga vedno ekipa, ki bi si zaslužila. Morda je tudi zato nogomet tako gledan in popularen," je dejal Linta, ki se je na novinarski konferenci spraševal, ali so morda nekateri njegovi varovanci podlegli pritisku velike tekme: "Odvisno je, koliko pritiska si sam naložiš. Z izjemo sebe mi ga nobeden ne more naložiti. Niso pa vsi igralci enaki. Jaz jim ga nisem nalagal, morda so si ga sami."

"Dobro smo krenili in na terenu sem imel dober občutek, nedvomno boljšega kot proti Mariboru. Vsi smo se branili in vsi smo napadali. Bili smo kompaktni. Potem pa nam je enajstmetrovka – ne vem, ali je bila ali ne, to ni moja stvar, saj je bila dosojena – spodrezala krila. Zatem smo dobili še ta avtogol in tekma se je obrnila popolnoma v drugo smer. V drugem polčasu smo se skušali vrniti, naredili smo vse, da bi znižali zaostanek, a se nam ni izšlo. Rekli smo si, da gremo na vse ali nič, saj imamo nekateri mogoče tako priložnost samo enkrat v življenju, in da je treba narediti vse, da se vrnemo. Ustvarili smo si nekaj priložnosti, ampak preprosto žoga ni šla v mrežo. Njim je šla dvakrat, čeprav mislim, da si niso zaslužili. Tak je pač nogomet," je tekmo opisal Nik Kapun.

V zmajevem gnezdu je pomanjkanje kontinuitete že ustaljena praksa. Toda nerazumljivo je, da se to zgodi tudi po zgodovinski dvojni kroni. Posledice so po treh mesecih vidne, številne spremembe v igralskem kadru in v strokovnem štabu so prinesle le negativno. Maja so Ljubljančani osvojili državno prvenstvo in postali pokalni prvaki, česar v prestolnici niso doživeli že debeli dve desetletji. Le zaradi spremenjenega sistema kvalifikacij za evropska tekmovanja je Olimpija še v igri, sicer bi se poslovila že po prvi oviri.

Ivačič: Ni naključje, da nismo zadeli

Pod vodstvom Igorja Bišćana je bila najmočnejši adut zeleno-belih čvrsta in zanesljiva obramba, ki je prejemala zares malo zadetkov. Zdaj je ta postala glavni adut nasprotnika. Hkrati so zmaji zelo neučinkoviti. Stežka dosegajo zadetke, ni prave igre in so praktično brez idej. Tudi tokrat, ko so lovili zaostanek, so zadnjo gostujočo linijo skušali prebijati z neučinkovitimi preigravanji, večino strelov pa je bilo po neizdelanih akcijah od daleč. Znova se je poznalo, da zmaji igrajo brez klasičnega napadalca. Ob visokih žogah v kazenski prostor Olimpija ni bila nevarna. Ko je Rok Kronaveter s podajo prebil obrambo Trnave, pa je Kinglsey Boateng, ki je bil takrat "v špici", nespretno zapravil velike priložnosti. Imel je kar štiri. Znova je na klopi tekmo začel Asmir Suljić, ki je prodoren in je dokazal, da je igralec z idejo. Takoj po prihodu na zelenico je pokazal več kot prej v eni uri Daniel Avramovski, ki je bil po krilu znova prepočasen in nespreten. Nestrinjanje z igranjem Avramovskega je ob menjavi jasno izrazilo tudi ljubljansko občinstvo.

"Vse skupaj je bilo precej žalostno, moram reči. Nismo dali vsega od sebe in pokazali, kar bi morali. Glavna je bila želja. Videli ste, da je nasprotnik imel večjo, kar se ne bi smelo zgoditi. To je prispevalo k temu, da dela nismo opravili, kot bi ga morali. Imeli smo sicer nekaj priložnosti, ampak tako je to. Jaz verjamem v neke stvari in mislim, da ni naključje, da nismo zadeli. Takšno je morda realno stanje, kazalnik, kakšni smo trenutno. Kar si zaslužiš, na koncu tudi dobiš … Tako je bilo tokrat," je Ivačič predstavil svoj pogled na nastali položaj ljubljanskega kluba in dejal, da bo nekatere stvari raje zadržal zase: "To so neka načela, v katera verjamem in morda drugače vidim kot drugi."

V četrtek na Slovaškem čaka Olimpijo skoraj misija nemogoče. Ob veliki neučinkovitosti bi morala trikrat zadeti oziroma dvakrat, če želi igrati podaljšek. "Moramo skušati dati tri gole in narediti vse, da ga ne dobimo. Ne bo lahko, to je jasno. Je izvedljivo? Zagotovo. Morda pa tokrat mi iz nič oziroma dveh priložnosti damo dva gola," se je na povratno tekmo navezal Linta.

Tilen Jamnik